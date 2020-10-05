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Önce iPhone 12 tanıtılsaydı: iPhone 13'ten sürpriz bilgiler geldi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.10.2020 11:14 | Son Güncelleme

iPhone 12 için çalışmalar devam ediyorken, iPhone 13'ten ilk bilgiler gelmeye başladı. Çıkan bilgilere göre iPhone 13, bazı özellikleriyle iPhone 12'den ayrışacak. İşte ortaya çıkan iPhone 13 özellikleri.

Önce iPhone 12 tanıtılsaydı: iPhone 13'ten sürpriz bilgiler geldi

Apple iPhone 12'yi yakın bir zamanda tanıtmaya hazırlanıyor. iPhone 12, Apple'ın 2020-2021 sezonundaki en önemli kozu olacak şüphesiz. Fakat Apple'ın geleceği diğer birçok firma gibi daha bugünden planladığı açık. Bunu geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan katlanabilir iPhone patenti ile de anlamak mümkün. Ancak kimse, daha iPhone 12 tanıtılmamışken iPhone 13 hakkında ilk bilgilerin geleceğini tahmin edemezdi. En azından bu kadar erken geleceğini.

İPHONE 13 EKRANLARI YİNE SAMSUNG'TAN

Çıkan haberlere göre, iPhone 13 hakkında bazı bilgiler sızdırıldı. Sızdırılan bilgiler, iPhone 13 ailesinin daha çok ekranına odaklanıyor. Buna göre, iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olarak isimlendirilmesi beklenen modellerin ekranlarının çoğunu Samsung üretecek. Ekran boyutları konusunda ise iPhone 12 ile aralarında bazı farklar olacak.

İŞTE İPHONE 13 AİLESİNİN EKRAN BOYUTLARI

iPhone 13 Mini ile başlayalım. Sızdırılan bilgilere bakılırsa iPhone 13 Mini'nin ekranı 5,2 inç büyüklüğünde. iPhone 13 ve iPhone 13 Pro ise 6,06 inç büyüklüğünde bir ekran ile gelecek. Serinin en büyük modeli iPhone 13 Pro Max ise 6,67 inç OLED ekran sunacak. Görünüşe göre iPhone 13'ün ekranları iPhone 12'ye göre biraz daha küçülecek.

İPHONE 13 PRO MAX SAMSUNG'A KALACAK

Diğer bir bilgiye göre ise Apple, iPhone 13 ailesinde dokunmatik ekran panelini ana ekran paneli ile birleştirecek. Böylece daha ince ekran ortaya çıkacak, bu da daha ince telefonlar anlamına gelecek. Bu noktada ise Apple'ın iPhone 13 Pro Max ekranını sadece Samsung'tan tedarik edeceği söyleniyor. iPhone 13 Mini'nin ekranında ise Samsung LG Display ile ortak tedarik sağlayacak. iPhone 13 ve iPhone 13 Pro ekranlarının tedariği ise LG Display ise BOE arasında paylaştırılacak.

iPhone 13

iPhone 13 tanıtım tarihine en az bir yıl var. Çıkan bilgiler dikkat çekici olsa da kesin bir şeyler söylemek için henüz erken. iPhone 12 ise çok değil, birkaç gün sonra tanıtılacak.

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