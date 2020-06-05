Önce iPhone 12'yi bir görseydik: iPhone 13 ortaya çıktı!

iPhone 12'nin tanıtılmasına artık birkaç ay kaldı. Ancak ortak görüş, iPhone 12'nin tanıtımının gecikeceği görüşünde. Biz iPhone 12'yi daha göremesek de Apple çalışmalarını sürdürüyor. Hatta bir sonraki iPhone modeli iPhone 13'de sızdırılan bu çalışmaların arasında bulunuyor. En azından Japonya kaynaklı bir site bunu söylüyor.

iPHONE 13 ÖZELLİKLERİ SİTEYİ HAREKETE GEÇİRDİ

Japonya'da faaliyet gösteren bir site, iPhone 13 hakkında çarpıcı bilgiler elde etti. Sitenin iddiasına göre iPhone 13'te herhangi bir çentiğe yer verilmeyecek. Böylece 5,5 inçlik ekranın üst kısmı da tam anlamıyla kullanılabilecek. USB Type-C bağlantısıyla geleceği söylenen iPhone 13'te, Apple TrueDepth ve FaceTime kamera kurulumlarını ise cihazın ekranının altına yerleştirecek. Bu bilgiler sitenin maket oluşturmasında rol oynayan bilgilerden sadece birkaçı.

BU SADECE BİR PROTOTİP

Bu bilgiler ışığında hareket eden site yaptığı çalışmalar sonucunda iPhone 13'ün bir maketini ortaya çıkardı. Maketin arkasında ise 5 adet kamera deliği yer aldı. Sitenin açıklamasına göre ise bu maket, hiçbir zaman gerçek olmayabilir. Zira, iPhone 13 maketi sadece iddia durumundaki bilgilerden oluşturulmuş ve sadece prototip olan bir iPhone'a ait. Büyük ihtimalle bu maket bir prototip olmaktan öteye geçemeyecek. Ancak 2021'de tıpkısının aynısı bir iPhone 13 ile karşılaşırsak da şaşırmayalım.

