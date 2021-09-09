Önce iPhone 13 tanıtılsaydı: iPhone 14 sızdırıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

iPhone ailesi yıllar geçtikçe büyüyor. Son olarak bu aileye iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max eklendi. Şimdi ise 14 Eylül'de gerçekleştirilecek Apple etkinliğinde iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'ten oluşacak iPhone 13 serisi ile tanışmamıza kesin gözüyle bakılıyor. Ancak yapılan bir sızıntı, tüm gözleri bir anda tanıtılmasına günler kalan iPhone 13'ten iPhone 14'e çevirdi.

iPHONE 14'ÜN TASARIMI AÇIĞA ÇIKTI

Sızıntı kaynağı Jon Prosser, gelecek yıl çıkacağı söylenen iPhone 14'ün özelliklerini ve tasarımını sızdırdı. Render'lara dayanan tasarıma göre iPhone 14, iPhone 4'e benzeyen bir tasarımı benimseyecek. Buna bağlı olarak gelecek yılın iPhone'u iPhone 4 ve iPhone 5'te gördüğümüz yuvarlak ses düğmelerini kullanacak.

PEKİ ÇENTİK NE OLUYOR?

Telefonda çentik ise olmayacak, bunun yerine birçok Android akıllı telefonda gördüğümüz delikli ön kamera yer alacak. Kasa ise titanyum ile sağlamlaştırılacak.

iPhone 14, kaynağın iddiasına göre lens çıkıntılarına izin vermeyecek. Cihazın alt kısmında ise delikli tasarımı terk etmiş hoparlör ve mikrofon bulunacak. Sızıntının en dikkat çeken yanı ise şu; Lightning girişi iPhone 14 modellerinde yer alacak.

Elbette sızdırılan tasarım kesin diye bir şey yok. Ancak yapılan sızıntının oldukça dikkat çekici olduğunu söylemek gerek.

Üstelik Prosser, iPhone 14'ün tasarımının ve boyutlarının Eylül 2022'de piyasaya sürülene dek bazı açılardan değişebileceğini belirtirken, seri üretim başladığında genel tasarımın büyük ölçüde aynı kalacağından emin olduğunu da söylüyor.

Yine de sızıntıya temkinli yaklaşmak en doğrusu.

