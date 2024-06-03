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  4. Önce iş yerini kundakladı, sonra itfaiyenin önünü kesip havaya ateş açtı

Önce iş yerini kundakladı, sonra itfaiyenin önünü kesip havaya ateş açtı

03.06.2024 00:11
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Adana'da dehşet dolu anlar yaşandı. Bir şahıs önce iş yerini kundakladı sonra olay yerine gelen itfaiyenin önünü keserek havaya ateş açtı.

Önce iş yerini kundakladı, sonra itfaiyenin önünü kesip havaya ateş açtı

Edinilen bilgiye göre olay, Güzelevler Mahallesi Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sitede torna atölyesi işleten Cenk Ş., akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle dükkanının karşısında bulunan ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren iş yerini kundakladı.

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İTFAİYE ARACININ ÖNÜNÜ KESTİ!

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmek üzere olay yerine geldikleri esnada itfaiye aracının önünü kesen Cenk Ş., iş yerinden aldığı pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Yangına müdahale edilmesini geciktiren şüpheli, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, kullanılamaz hale gelen iş yerinde hasar oluştu.

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Gözaltına alınan Cenk Ş.’nin sorgusu sürüyor.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Adana kundaklama
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