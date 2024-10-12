Önce ismi değişti, sonra yayından kaldırıldı! İlker Kaleli Kara dizisi hakkında ilk kez konuştu! "Hayatımda ilk kez..."

İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrolü paylaştığı Kara, geçtiğimiz sezon ani bir karala yayın hayatına son vermişti. 'Arak' adıyla Show TV'de başlayan ve 2. bölüm öncesi 'Kara' ismini alarak yayına devam eden dizi, yayına iki hafta ara vermişti. Aranın ardından ise bir türlü dikiş tutturamayan dizi 5. bölümde reytinglerde düşük performansı nedeniyle final yapmıştı.

İLKER KALELİ İLK KEZ KONUŞTU!

Dizinin ani bir kararla yayından kaldırılmasının ardından konuyla ilgili konuşmayan İlker Kaleli, Cumhuriyet'ten Mehmet S. Aman'a sessizliğini bozdu. "Hayatımda ilk kez bir diziye başlayıp, sebebini bilmediğimiz bir şekilde ikinci bölümünün apar topar yayın akışından ve bütün tanıtım fragmanlarının kaldırılmasına tanık olduk." diyen Kaleli, açıklama yapılmadığını söyledi.

"İLK DEFA GÖRDÜM, BİZ BİR ŞEY ANLAMADIK"

Ünlü oyuncu Kaleli, "Tarih bile verilmeden alakasız bir zamanda, bütün diziler reyting yarışına 21.00’de girerken bu dizinin 22.30’da tekrar yayına sokulmasını, üstüne durduk yere isminin değiştirilmesini ilk defa gördüm. Çektiğimiz bazı sahneler de yayınlanan bölümlerden çıkartılmıştı. Biz bir şey anlamadık açıkçası. Herhangi bir açıklama da yapılmadı." ifadelerini kullandı.

KARA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ailesinin hayatını karartanlardan hesap sormak için yola çıkan Kara, geçmişe ait sırları çözdükçe düşmanının kızı olan Zeynep'e daha çok yakınlaşacak. İntikam için çıktığı bu yolculuk ikisinin de kaderini birbirine bağlayacak.