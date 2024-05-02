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  4. Önce ıstakoz sonra Rolex saat... AK Parti'deki o isimlere Erdoğan'dan tepki: Benim ayrıca uyarmam mı gerekiyor?

Önce ıstakoz sonra Rolex saat... AK Parti'deki o isimlere Erdoğan'dan tepki: Benim ayrıca uyarmam mı gerekiyor?

02.05.2024 09:08
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31 Mart yerel seçimlerin ardından 'değişim' beklentilerinin masaya yatırıldığı AK Parti'de; bazı milletvekillerinin "ıstakoz" ve "Rolex marka saat" kareleriyle gündeme gelmesi bir takım rahatsızlıklara neden olduğu iddia edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kritik MYK toplantısı sonrası yaptığı görüşmelerde bazı isimleri sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili uyardı. Erdoğan'ın "Herkes milletvekilliği makamının sorumluluğunun farkında olmalı" dediği öğrenildi.

Önce ıstakoz sonra Rolex saat... AK Parti'deki o isimlere Erdoğan'dan tepki: Benim ayrıca uyarmam mı gerekiyor?

Yerel seçimlerde istediği sonucu alamayan ve sandıktan ilk defa ikinci parti olarak çıkan AK Parti'de bazı isimlerin ıstakoz, pahalı markalı saat gibi dikkat çeken sosyal medya paylaşımları gündem yarattı. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’'nın sayılı insanın girdiği Monaco Yat Kulübü'nde ıstakoz yediği anları Instagram hesabından paylaşması konuşulurken, yine AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’nun Rolex marka saati çok konuşuldu.

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YAKLAŞIK 600 BİN TL'LİK SAATİ GÜNDEM OLMUŞTU

Yenişehirlioğlu, kendisini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ziyarete gelenlerle selfie çekip sosyal medya hesabından paylaşmış ve “Biz, bu milletin ta kendisiyiz” notunu düşmüştü. Yenişehirlioğlu’nun taktığı saatin yaklaşık 600 bin TL olduğu iddiaları dikkat çekmişti.

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ERDOĞAN'DAN 'DEĞİŞİM' MESAJI

AK Parti MYK seçimin ardından geçtiğimiz günlerde ikinci kez toplanırken,31 Mart'taki oy kaybının nedenleri masaya yatırıldı. Kritik toplantıda 'değişim' gündeminin de konuşulduğu belirtilirken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Değişimi peyderpey yapacağız" dediği öğrenildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MYK toplantısının ardından bazı görüşmelerde bulunduğu da belirtildi.

ERDOĞAN, O İSİMLERİ TEK TEK UYARDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı AK Parti milletvekillerinin ıstakoz, pahalı markalı saat gibi dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

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"BUNLAR BİLİNEMEYECEK, AKIL EDİLEMEYECEK ŞEYLER DEĞİL"

Hürriyet'te yer alan habere göre; Erdoğan, "Milletvekilinin yediğiyle, içtiğiyle, oturduğuyla, taktığıyla, kılık kıyafetiyle daha dikkatli olması gerekmez mi? Benim bu konuda milletvekillerine ayrıca bir uyarıda mı bulunmam gerekiyor? Bir milletvekiline yediğini, giydiğini paylaşma denilir mi? Bunlar bilinemeyecek, akıl edilemeyecek şeyler değil. Herkes milletvekilliği makamının sorumluluğunun farkında olmalı. Milletvekilleri, kendini bir vatandaş gibi konumlandıramaz. Ben herkes gibi saat takıyorum, herkes gibi yemek yiyorum diyemez" dedi.

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