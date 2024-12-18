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Önce İtalya şimdi de Polonya! Skandal 'vize' kararları devam ediyor: "Okuluma devam etmek istiyorum..."

18.12.2024 16:22
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Geçtiğimiz haftalarda İtalya'nın Türk öğrencilere vize vermeyeceği yönündeki açıklamalarının ardından birçok öğrencinin hayalleri suya düşmüştü. İtalya'nın ardından Polonya'dan da aynı karar geldi. Polonya'da eğitim gören öğrencilerin vize alamadıkları için öğrenimlerine devam edemedikleri ve kayıtlarını dondurmak zorunda kaldıkları belirtiliyor. Türk öğrencilerin bazılarının randevu dahi bulamadıkları da gelen bilgiler arasında.

Önce İtalya şimdi de Polonya! Skandal 'vize' kararları devam ediyor: "Okuluma devam etmek istiyorum..."

İtalya'nın Türk öğrencilere yönelik uyguladığı sert kararlardan sonra birçok öğrenci mağdur olmuştu. İtalya'dan sonra şimdi de Polonya aynı kararı aldı. Polonya'da üniversite okuyan bazı öğrenciler ya vize başvurularına ret alıyor ya da vize randevusu alamıyor. Eğitim ücretlerini yatıran öğrenciler, sınavlar başlamasına rağmen okullarına gidemiyor.

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ÖNCE İTALYA ŞİMDİ DE POLONYA

İtalya'nın Türk öğrencilere yönelik vize sınırlaması uygulaması birçok Türk öğrenciyi mağdur etti. Eğitim hakkı kazanmalarına karşın vize alamadıkları için ülkeye gelemeyen ve bu nedenle mağdur olan Türk öğrenciler için hem İtalyanlar hem de Türkler eylemler düzenlemişti. İtalya'nın bu skandal kararının ardından Polonya da aynı karara imza attı.

Polonya'nın Wroclaw kentinde 4 yıldır okuduğu Lower Silesia Üniversitesi'nde bu yıl son sınıfa gidecek olan Zeynep Özhan, "Vize randevusu bulamadım. Vizeye giden arkadaşlarım da çok fazla ret aldı. Onların da ikinci veya üçüncü seneleri olsa da vize alamadılar. Sınav dönemleri de başladığı için okulumu dondurmak zorunda kaldım" dedi.

Her yıl vizenin yenilendiğini anlatan Özhan, "Oturuma başvurursanız, size kalma hakkı tanıyorlar. Maksimum 1 senelik vize veriyorlar. D tipi vize öğrenci vizesi. Temmuzun ortasından beri randevu arıyorum. Bot sistemleri var, yapay zekayla dakikada 1 ya da 10 dakikada bir girip sizin adınıza kontrol ediyor, onlara bile başvurdum ama hiç cevap çıkmadı" diye konuştu.

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‘SON SENEM, SANA NE GİBİ ZARARIM DOKUNABİLİR’

Okulların 1 Ekim'de açıldığını, sınav dönemlerinin bile başladığını kaydeden Zeynep Özhan, Polonya'daki diğer Türk öğrencilerin de vize sorunu yaşadığını kaydetti. Bir arkadaşının Wroclaw Üniversitesi'nde ekonomi bölümüne başvurduğunu ancak vize başvurusunda ret aldığını anlatan Özhan, "'Biz sizin Polonya'ya gidiş nedeninizi anlayamadık, o yüzden vize veremeyiz' demişler" dedi. Okul ücretlerini bile yatırdıklarını ve dondurmak zorunda kaldıklarını ifade eden Özhan, "Durum çok kötü. İlk kez okula yazılanlar için neden verilmediğini anlayabilirim. Ama okula devam eden öğrencilere böyle bir kayıp yaşatmamalarını isterdim. Zaten senin ülkene gelip, 4 sene okumuşum. Son senem, sana ne gibi zararım dokunabilir, bana neden ret veriyorsunuz ya da bana neden vize vermiyorsun" diyerek sitem etti.

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'BU YIL OKULU DONDURDUK; SONRAKİ SENE TEKRAR DENEYECEĞİZ'

Zeynep Özhan'ın sınıf arkadaşı Tuğçe Baran, vize randevusu bile alamadığını dile getirdi. 2021'de Polonya'daki üniversitede hazırlık sınıfında okumaya başladığını, bu yıl son sınıf öğrencisi olduğunu belirten Baran, "Bu yıl hala okula gidemedik. Okulu dondurmak zorunda kaldık. Randevu dahi bulamadık. Randevu bulanlar var tanıdıklarımız, onlar da ret yiyor. 4 aydır vize randevusu için uğraşıyoruz. Okula kaydımızı yeniledik, ücretlerimizi gönderdik ama vize randevusu dahi alamıyoruz. Açıkçası sinir bozucu. Üç yıl okumuşuz son yıl, bitirip bir işe başlamak istiyoruz ama bitiremiyoruz. Bu yıl okulu dondurduk; sonraki sene tekrar deneyeceğiz" dedi.

'VİZE PROBLEMİMİZ ÇÖZÜLÜRSE İKİNCİ DÖNEM OKULUMA DEVAM ETMEK İSTİYORUM'

Aynı üniversitede okuyan 3’üncü sınıf öğrencisi Kamil Çolak da 2021 yılında okumak için gittiği Polonya'daki eğitimine sağlık problemleri nedeniyle 1 yıl ara vermek durumunda kaldığını söyledi. Çolak, bu yıl yeniden kayıt yaptırıp, dönmek istediğinde vize problemiyle karşılaştığını açıkladı. Vize randevusuna ret aldığını belirten Çolak, ret kararı verildikten 29 gün sonra pasaportunun gönderilmesine de tepki gösterdi. Okulların da bu duruma anlam veremediğini, birinci dönem alamadığı dersleri ikinci dönem telafi etmeye çalışacağını söyleyen Çolak, "Eğer vize problemimiz çözülürse ikinci dönem okuluma devam etmek istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İtalya Vize Polonya öğrenci
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