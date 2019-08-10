Önce kanserden sonra fazla kilolarından kurtuldu

Yine Doç. Dr. Varlık Erol'un kapısını çalan Yıldız Uluvardar, onkoloji doktorunun izniyle bu kez mide küçültme ameliyatı oldu, 9 ayda 40 kilo verdi.

Uluvardar, evinin merdivenlerini çıktığı sırada dizlerinde sorun yaşaması üzerine gittiği ortopedi uzmanı doktorun kendisine yönelttiği "Ayakların o cüsseyi nasıl taşısın" sorusuyla hayatını değiştirme kararı aldı.

Kanserden önce obez, tedavi sürecinin ardından da morbid obez olan Uluvardar, büyük mücadeleyle hastalıktan kurtuldu ancak yüksek tansiyon, karaciğer yağlanması ve yürüme güçlüğü gibi sorunlarla karşılaştı.

Gittiği özel hastanede bağırsak kanseri olduğunu öğrenen Uluvardar, Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Varlık Erol tarafından yapılan ameliyatla tümörlerden kurtuldu, sonrasında da 6 ay kemoterapi gördü.

Uluvardar, doktorların desteği, spor ve diyet sayesinde 50 bedenden 38 bedene indi, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla da hayata bağlılığın sembol isimlerinden biri haline geldi.

- "Doktorlarım ne diyorsa yaptım"

Yıldız Uluvardar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanserle mücadelesinde moralini yüksek tutmayı başardığını, ailesi ve doktorlarının desteğiyle kötü günleri atlattığını anlattı.

Kanserden önceki obezite sorununun ise katlandığını ve yürüyemez hale geldiğini kaydeden Uluvardar, şunları kaydetti:

"Yürüyemeyince kendimi çok aciz hissetmeye başlamıştım. Ortopedi doktoru da fazla açık sözlüydü, iyi ki de öyleymiş. Rahatsızlığımı anlatınca bana 'Kusura bakma da ayakların o cüsseyi nasıl taşısın' dedi. Tartışabilirdim ama yapmadım. Haklısınız hocam dedim. Haklıydı. Doktorun muayenehanesinden ağlayarak ayrıldım. Varlık Erol'u aradım, obezite cerrahisi istediğimi söyledim."

Kanser tedavisi gören birinin obezite cerrahisi uygulamasını onkoloji doktorlarının izniyle olabileceğini söyleyen Uluvardar, "İzni alınca ikinci ameliyatımı oldum. Doktorlarım ne diyorsa yaptım, spora başladım. Hayatımda çok büyük değişiklikler oldu. Sosyal medyada fenomen oldum diyebilirim. Benim hayatım iki kez değişti, ilkinde kanseri yendim, ikincisinde de 40 kilo verdim, şimdi hayatını yenilemek isteyenlerle deneyimlerimi paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.