HABER

Önce kapkaç yaptılar, sonra "geçmiş olsun" dediler

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 08:50 | Son Güncelleme

Adana’da bir kadının elindeki cep telefonunu alıp kaçan zanlılar, polisi fark edince telefonu bir çocuğa verip polis merkezine götürmesini isteyip daha sonra da telefonunu çaldıkları kadının yanına giderek "Geçmiş olsun bir çocuğun elinde telefon gördük senin telefonun olabilir, bence sen polise git" diyerek kaçmak istediler ancak polise yakalandılar.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Emek Mahallesi’nde meydana geldi.

Önce kapkaç yaptılar, sonra "geçmiş olsun" dediler

Adana’da bir kadının elindeki cep telefonunu alıp kaçan zanlılar, polisi fark edince telefonu bir çocuğa verip polis merkezine götürmesini isteyip daha sonra da telefonunu çaldıkları kadının yanına giderek "Geçmiş olsun bir çocuğun elinde telefon gördük senin telefonun olabilir, bence sen polise git" diyerek kaçmak istediler ancak polise yakalandılar.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Emek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Özge B. (33) bir mahalle muhtarının kızı olan arkadaşının evlerinden çıkıp kendi evlerine gitmek isterken E.A.’nın (17) kullandığı motosiklet genç kadına yaklaştı. Motosiklette arkada oturan Ömer Y. (23) kadının elindeki cep telefonunu alıp kaçtı. Bu sırada genç kadın çığlık atınca çevredeki vatandaşlar hemen polise haber verdi. Kısa sürede en yakın güven tim ekipleri olay yerine geldi. Yüzleri kar maskesiyle kapalı olan şahıslar kaçarken güven tim ekiplerini görünce kapkaç yaptıklarına pişman oldu. Zanlılar kar maskelerini çıkartıp yoldan geçen bir çocuğa da cep telefonunu vererek, "Bu telefonu al polis merkezine götür" dedi. Çocuk da telefonu alıp polis merkezine doğru yola çıktı. Bu sırada zanlılar tekrar genç kadının yanına gidip "Telefonunuz mu çalındı, geçmiş olsun. Az önce bir çocuk gördük elinde bir telefon vardı siz polis merkezine gidin bence" dedi.
Şahıslar daha sonra da olay yerinden ayrıldılar. Ancak olay yerine gelen polis bir süre sonra zanlıları kullandıkları motosikletten teşhis edip Meydan Mahallesi ara sokaklarında yakaladı. Zanlılar önce cep telefonu çaldıklarını kabul etmedi ancak daha sonra cep telefonunu aldıklarını ancak polisi görüp korkarak pişman olduklarını ve telefonu bir çocuğa verip 5 Ocak Polis Merkezine gönderdiklerini, telefonu kadının oradan alabileceğini söyledi. Bunun üzerine genç kadın gidip telefonunu aldı. Yaşı küçük şahıs çocuk şube müdürlüğüne teslim edilirken, diğer zanlı Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine götürüldü.
Bu arada yapılan çalışmada zanlıların kullandığı motosikletin de 19 Mart günü çalındığı tespit edildi. Ayrıca zanlıların kapkaç, yağma, uyuşturucu, ruhsatsız silah bulundurma, adam yaralama, tehdit gibi suçlardan kaydı bulunduğu ileri sürüldü.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ömer Y. tutuklanırken, E.A. ev hapsi cezası aldı.

Önce kapkaç yaptılar, sonra

İşte dünyanın en lüks aracı İşte dünyanın en lüks aracı
Otomobil, yangında kullanılmaz hale geldiOtomobil, yangında kullanılmaz hale geldi
Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardıAğaca çarpan otomobilin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni Zelanda'da cuma ezanı canlı yayınlandı

Yeni Zelanda'da cuma ezanı canlı yayınlandı

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

Maduro'dan çok konuşulacak 'Müslümanlık' açıklaması

Maduro'dan çok konuşulacak 'Müslümanlık' açıklaması

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil önlem alınmalı

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil önlem alınmalı

Artık e-devletten yapılabilecek!

Artık e-devletten yapılabilecek!

Erdoğan imzaladı! Devlet memurlarına zam...

Erdoğan imzaladı! Devlet memurlarına zam...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü itfaiye kurtardı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.