HABER

'Önce kaputa vur, sonra kontağı çevir'

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 11:48 | Son Güncelleme

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Hayvanseverler Kulübü üyeleri, kış aylarında araçların kaputuna sığınan kedilerin zarar görmemesi için çalışma başlattı.

'Önce kaputa vur, sonra kontağı çevir'

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Atatürk Üniversitesi Hayvanseverler Kulübü üyeleri, kış aylarında araçların kaputuna sığınan kedilerin zarar görmemesi için çalışma başlattı. Kentteki billboardlara 'Kaputa Vur, Bir Canlı Sığınmış Olabilir' afişleri asan Hayvanseverler Kulübü üyeleri, sürücüleri de uyardı. Üyelerle birlikte otomobil önlerine 'Kaputa Vur!' yazılı broşürler bırakan Hayvanseverler Kulübü Başkanı Tuğçe Güner, sürücüleri de bilgilendirdi. Özellikle kışın Veteriner Fakültesi Hastanesi'ne getirilen vakalarda kemik kırığı ya da derisi zarar gören kedi sayısının arttığına dikkat çeken kulüp üyeleri, sürücülerden kontağı çalıştırmadan kaputa vurmalarını istedi.
Karşılaştıkları araç sürücülerine yaptıkları çalışmayı anlatan Başkan Tuğçe Güner, "Biz bu broşürleri sürücüleri kaputa sığınan kedilere dikkat etmeleri için dağıtıyoruz. Siz arabanızı çalıştırmadan önce kaputa vurduğunuzda kedi varsa korkup kaçıyor. Yaralanmıyor, ölmüyor" dedi.
Yaklaşık bir saat süreyle kampüs içindeki araçların sileceklerine broşür bırakan kulüp üyelerinden Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 3'ncü sınıf öğrencisi Güzide Gül Özaslan ise, "Soğuk bir memlekette yaşıyoruz. Sokaktaki hayvanlar yiyecek ve barınma konusunda büyük sıkıntı yaşıyor. Biz de öğrenciler olarak elimizden geldikçe bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kaputa vur projesiyle daha çok insana ulaşarak bu konuda farklılıkları artırırız" diye konuştu. Veteriner fakültesindeki hastaneye özellikle kış aylarında kemik kırılmaları ve derisi zarar görmesi sebebiyle çok sayıda vaka geldiğini belirten Nurefşan Büyükkaraca, "Kaputa sığınan kedilerin zarar görmemesi için böyle bir çalışma başlattık" dedi.
Bugüne kadar aracını çalıştırmadan önce kaputa vurmadığını söyleyen Murat Aldemir, bundan sonra kaputa vuracağını ifade etti.

FOTOĞRAFLI

'Önce kaputa vur, sonra kontağı çevir''Önce kaputa vur, sonra kontağı çevir''Önce kaputa vur, sonra kontağı çevir''Önce kaputa vur, sonra kontağı çevir'

PARTNERBu bitki cinsel istikrarsızlığa derman oluyorBu bitki cinsel istikrarsızlığa derman oluyor
Çukurca kar altındaÇukurca kar altında
Teröristlerin tehdidi altındaki Suriye köyünde eğitim heyecanıTeröristlerin tehdidi altındaki Suriye köyünde eğitim heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: Katliam çağrısı

Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: Katliam çağrısı

Görür görmez bayıldı! Tek kelimeyle vahşet!

Görür görmez bayıldı! Tek kelimeyle vahşet!

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Flaş iddia: O isimle ilgili gizli dosyalar masasına gelince...

Flaş iddia: O isimle ilgili gizli dosyalar masasına gelince...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'deki DEAŞ operasyonunda ele geçirildi! İşte teröristlerin yen taktiği...

Operasyonda ele geçirildi! Yeni taktikleri...

Uludağ'da buz gibi havada açık havuz keyfi

Uludağ'da buz gibi havada açık havuz keyfi

Son dakika! İstanbul'da metro seferleri 02.00'ye kadar uzatıldı

Son dakika! İstanbul'da metro seferleri 02.00'ye kadar uzatıldı

Günlük burç yorumları 31 Aralık Pazartesi (2019 yıllık burç yorumları)

Yılın son gününün burç yorumları

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Çok sayıda asker gözaltına alınıyor!

Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta başlayacak? Milli Piyango sonuçları ne zaman belli olacak?

70 milyonluk büyük ikramiye için saat verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.