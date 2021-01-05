Önce kardeşini, sonra da yengesini öldürdü

Ordu’nun Kumru ilçesinde bir kişi, itfaiyeci kardeşi ve yengesini tabanca ile vurarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.

Olay, ilçeye bağlı Demircili Mahallesi’nde bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uzun süredir aralarında husumet olan Erdal ve Erhan B. kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi ile Erhan B., itfaiye eri olan kardeşi Erdal B.’yi ve yengesi Emine B.’yi tabanca ile vurdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile polis ekipleri intikal etti. 112 ekipleri, yaptıkları incelemede şahısların olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi. Erhan B. ise polis ekiplerine teslim oldu. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

