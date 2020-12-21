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Önce karısına sonra kendisine ateş etti

21.12.2020 18:00 | Son Güncelleme:
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Uşak’ta, tartıştığı karısını tabancayla ayağından yaralayan şahıs, daha sonra kendi kafasına da bir el ateş etti.Olay, Kurtuluş Mahallesi Çakaloz Sokakta meydana geldi.

Uşak’ta, tartıştığı karısını tabancayla ayağından yaralayan şahıs, daha sonra kendi kafasına da bir el ateş etti.
Olay, Kurtuluş Mahallesi Çakaloz Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir süredir aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu iddia edilen İ.Ö. (53) ile karısı Z.Ö. (53) arasında tartıştı. Tartışmanın ardından sinir krizi geçiren İ.Ö., yan odadan aldığı tabancayla karısını ayağından vurdu. Daha sonra silahı kendi kafasına dayayan İ.Ö., bir el daha ateş etti. Apartman sakinlerinin ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevke dildi.
Olayda yaralanan karı koca, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Ayağından hafif yaralanan Z.Ö’nün durumunun iyi olduğu ancak başında ağır yaralanan İ.Ö.’nün ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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