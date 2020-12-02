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Önce karşı şeride geçti, sonra elektrik direğine çarptı

02.12.2020 16:07 | Son Güncelleme:
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Önce karşı şeride geçti, sonra elektrik direğine çarptı

Karabük’te, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, önce karşı şeride geçti ardından elektrik direğine çarptı.

Karabük’te, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, önce karşı şeride geçti ardından elektrik direğine çarptı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinden merkez istikametine giden M.Y. yönetimindeki 78 BY 568 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ilk önce karşı şeride geçti. Sürücünün direksiyonu kırmasıyla tekrar kendi şeridine yönelen otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği yıkılırken, park halindeki 34 CLV 061 plakalı aracın üzerine düştü.
Kazada yaralanan olmazken, kaza anı çevredeki işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Önce karşı şeride geçti, sonra elektrik direğine çarptı

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