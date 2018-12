Önce kartopu oynadılar, sonra maç yaptılar

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde yaklaşık 10 yıldır her pazar günü buluşup, kendi aralarında futbol maçı yapan arkadaş grubu, karla kaplı sahada bu kez önce kartopu oynadı, sonra maç yaptı.

Çeşitli iş yerlerinde çalışan arkadaş grubu, Moymul sahasına maç yapmak için geldi, sahanın karla kaplı olduğunu gören arkadaş grubu, birbirine kartopu atmaya başladı. Grup, kartopu savaşından sonra ise futbol maçı yaptı.

Grupta yer alan Ender Ekiz, "Yaklaşık 10 yıldan bu yana kendi aramızda pazar günleri antrenman mahiyetli maç yapıyoruz. Bu hafta 2018 yılın son pazarında yağan bu kar bizleri burada çocukluğumuza götürdü. Maç yapmaya geldiğimizde bir anda hepimiz birlikte kar topu savaşı yapmaya başladık. Kendi kendine gelişen bir olay oldu ve çok hoş oldu. Herkese tavsiye ederim, evlerinde durmasınlar bir şekilde doğaya çıkarak bu güzel karlı günlerde yürüyüş yapsınlar" diye konuştu.

'YAZ KIŞ ARA VERMEDEN HER PAZAR BURADAYIZ'

Tavşanlı Belediyesinde memur olarak görev yapan Mustafa Karakuşak ise " Güzel dost ve arkadaş grubumuz var. Yaklaşık 10 yıldan bu yana yaz kış ara vermeden Ramazan ayı dahil her pazar maç yapıyoruz. 2018 yılının son pazarında sahaya geldik ve baktık. Dayanamadık ve önce bir kartopu mücadelesi ile maçımıza başladık ve gerçekleştirdiğimiz futbol maçı ile sonlandırdık" dedi.