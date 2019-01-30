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Önce kaybolan, sonra da mahsur kalan öğrencileri AFAD kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 16:51 | Son Güncelleme

Aksaray’da geziye çıkan üniversite öğrencisi iki genç kız, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldıkları beldeden AFAD ekiplerince kurtarılarak ilçedeki yurtlarına götürüldü.Olay, Aksaray’ın Güzelyurt ilçesine bağlı Ihlara beldesinde yaşandı.

Aksaray’da geziye çıkan üniversite öğrencisi iki genç kız, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldıkları beldeden AFAD ekiplerince kurtarılarak ilçedeki yurtlarına götürüldü.
Olay, Aksaray’ın Güzelyurt ilçesine bağlı Ihlara beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Güzelyurt Meslek Yüksek Okulunda öğrenim gören Oya Çelik (18) ve Nazlı Deniz Özdemir (20), akşam saatlerinde çıktıkları doğa gezisinde yollarını kaybetti. İlçeden oldukça uzaklaşan iki kız öğrenci durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri öğrencilerin verdiği konuma göre ilçe ve belde yollarında arama çalışması yaptı. Arama çalışmaları devam ederken, Ihlara beldesine ulaşan öğrenciler buradaki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar AFAD ekipleriyle irtibat kurarak öğrencilerin yerlerini bildirirken, kısa sürede beldedeki öğrencilere ulaşan AFAD ekipleri, öğrencileri kurtarma aracına bindirerek Güzelyurt ilçesine götürdü. AFAD ekipleri üniversite öğrencilerini yurtlarına bırakırken, öğrenciler ekibe teşekkür etti.

Önce kaybolan, sonra da mahsur kalan öğrencileri AFAD kurtardı

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