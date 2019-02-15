HABER

Önce kaza yaptırdı, sonra kurşun yağdırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 13:12 | Son Güncelleme

Mersin’de bir lisede müdür yardımcısı olarak görev yapan Kübra Aşkın, eski kocası tarafından öldürüldü.Olay, dün gece saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi İstemihan Talay Bulvarı üzeri Menteş Mahallesi’nde meydana geldi.

Mersin’de bir lisede müdür yardımcısı olarak görev yapan Kübra Aşkın, eski kocası tarafından öldürüldü.
Olay, dün gece saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi İstemihan Talay Bulvarı üzeri Menteş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D.D. isimli bir şahıs, bir süre önce boşandığı eşi Kübra Aşkın’ı (36) 33 ABF 028 plakalı arabasıyla takibe aldı. 33 EY 434 plakalı aracıyla seyir halinde giden kadının önünü keserek, sıkıştıran eski koca, kadının kaza yapmasına neden oldu. Bunun üzerine kendi kullandığı aracı da yola yan çevirerek duran şahıs, aracından inerek kadının aracına yöneldi. Eski eşini dışarı çıkaran koca, 4-5 el ateş ederek olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay nedeniyle İstemihan Talay Bulvarı, bir süreliğine trafiğe kapatılırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan kadına ilk müdahaleyi orada yaptı. Ardından ağır yaralı kadın, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Aşkın, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından bölgede geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, zanlının kaçabileceği güzergahlarda inceleme yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli, kısa bir sürede gözaltına alındı. Hayatını kaybeden kadının Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde müdür yardımcılığı yaptığı ve bugün toprağa verileceği öğrenildi.
Emniyete götürülen zanlının ise işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Önce kaza yaptırdı, sonra kurşun yağdırdı

Önce kaza yaptırdı, sonra kurşun yağdırdı

Önce kaza yaptırdı, sonra kurşun yağdırdı

Önce kaza yaptırdı, sonra kurşun yağdırdı

Önce kaza yaptırdı, sonra kurşun yağdırdı

Önce kaza yaptırdı, sonra kurşun yağdırdı

Önce kaza yaptırdı, sonra kurşun yağdırdı

Önce kaza yaptırdı, sonra kurşun yağdırdı

Önce kaza yaptırdı, sonra kurşun yağdırdı

Önce kaza yaptırdı, sonra kurşun yağdırdı

Önce kaza yaptırdı, sonra kurşun yağdırdı

Önce kaza yaptırdı, sonra kurşun yağdırdı

Önce kaza yaptırdı, sonra kurşun yağdırdı

Önce kaza yaptırdı, sonra kurşun yağdırdı

Önce kaza yaptırdı, sonra kurşun yağdırdı

Önce kaza yaptırdı, sonra kurşun yağdırdı

Önce kaza yaptırdı, sonra kurşun yağdırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...

Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

Vahşet! Her yerde aranıyordu, cesedi parçalanarak torbalara konulmuş

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.