HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Önce kazaya karıştı, sonra yayaya çarpıp olay yerinden kaçtı

Önce kazaya karıştı, sonra yayaya çarpıp olay yerinden kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 20:35 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde iki caddenin kesiştiği noktada kazaya karışan bir araç, daha sonra yol kenarında park halindeki aracının yanında bulunan başka bir vatandaşa çarpıp olay yerinden kaçtı.Kaza, saat 18.30 sıralarında 4 Eylül Mahallesi’nde Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile 288 sokağın kesiştiği noktada meydana geldi.

Manisa’nın Kula ilçesinde iki caddenin kesiştiği noktada kazaya karışan bir araç, daha sonra yol kenarında park halindeki aracının yanında bulunan başka bir vatandaşa çarpıp olay yerinden kaçtı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında 4 Eylül Mahallesi’nde Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile 288 sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 288 sokakta seyir halinde olan Ali Eskici idaresindeki 35 AT 4367 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile 288 sokağın kesiştiği noktadan geçmek isterken, cadde üzerinde seyreden ve plakası tespit edilemeyen bir araçla çarpıştı. Daha sonra kazaya karışan, aşırı hızlı olduğu iddia edilen ve plakası tespit edilemeyen otomobil, aynı noktada park halindeki 35 JR 434 plakalı aracının yanından bulunan Yusuf Tura’ya çarpıp olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 35 AT 4367 plakalı otomobil sürücüsü yara almazken, olay yerinden kaçan otomobilin çarptığı Yusuf Tura yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Tura, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaçışı uzun sürmedi
Öte yandan kazaya karışıp olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda tespit edildi. Kısa sürede kazaya karıştığı araç ile birlikte yakalanan sürücü, işlemlerin yapılması için Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sakarya’da havalandırma fanları arızalanan çiftlikte 27 bin 500 tavuk telef olduSakarya’da havalandırma fanları arızalanan çiftlikte 27 bin 500 tavuk telef oldu
Azez’de patlama: 7 ölü, 15 yaralıAzez’de patlama: 7 ölü, 15 yaralı
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Merkel'den İstanbul paylaşımı!

Merkel'den İstanbul paylaşımı!

Sıla'ya tepki yağdı! Deprem oldu haberin var mı?

Sıla'ya tepki yağdı! Deprem oldu haberin var mı?

Elazığ'a giden Yusuf Güney esnafa isyan etti!

Elazığ'a giden Yusuf Güney esnafa isyan etti!

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlere veda

Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlere veda

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güleda Cankel'in öldürülmeden 12 saat önce polise verdiği ifade ortaya çıktı

Güleda'nın öldürülmeden 12 saat önce polise verdiği ifade ortaya çıktı

Yüsra bebeği kurtaran itfaiyeci o anları anlattı: Babası bir kahramandı

'Oradaki baba da bir kahramandı!'

Prof. Dr. Cenk Yaltırak: İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün yer bilimleri projelerini finanse edersiniz

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

AFAD: Elazığ'da 788 artçı deprem meydana geldi

AFAD: Elazığ'da 788 artçı deprem meydana geldi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir'de 'vize' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir'de 'vize' açıklaması

Malatya'da depreme doğumhanede yakalandılar

Depreme doğumda yakalandılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.