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Önce kedisini ezdiler, sonra linç etmek istediler

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 21:07 | Son Güncelleme

ADANA'da daha önce kedisini otomobille ezerek öldüren kişilerle tartışan Kadir Çolak, bugün yolda karşılaştığı araç sahibi ve arkadaşları tarafından linç edilmek istenirken polis tarafından kurtarıldı.

ADANA, (DHA)- ADANA'da daha önce kedisini otomobille ezerek öldüren kişilerle tartışan Kadir Çolak, bugün yolda karşılaştığı araç sahibi ve arkadaşları tarafından linç edilmek istenirken polis tarafından kurtarıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde iddiaya göre, Kadir Çolak'ın 2 yıldır beslediği kedisi, bir süre önce evinin önünde manevra yapan otomobilin altında kalarak öldü. Çolak ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Olay yerinde trafik polisi bulunduğu için tartışma büyümeden bitti.

Bugün öğle saatlerinde ise Kadir Çolak ile otomobil sürücüsü ve arkadaşları Obalar Caddesi'nde karşılaştı. Taraflar arasında yine tartışma çıktı. Araç sürücüsü ve arkadaşları, Çolak'ı, kedisinin öldüğü yerin 20 metre yakınında linç etmek istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Havaya ateş açan polis, ardından biber gazı sıkarak Kadir Çolak'ı kurtardı. Linçten kurtarılan Kadir Çolak, hastaneye kaldırıldı. Bu sırada olay yerine gelen anne Fatma Çolak ambulansa sarılarak, oğluna, "Bunlar bizim kedimizi ezdi, biz şikayetçi olmadık ama her gün evimizi bastılar. Ben oğluma evden çıkma dedim ama beni dinlemedi" diyerek olaya tepki gösterdi.

Şüphelileri yakalamaya çalışan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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