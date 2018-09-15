HABER

Önce kendi kapılarının önünü temizlediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 15:10 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, Karşıyaka Belediyesi'nin, 15 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında 'Temizlik İçten Başlar' sloganıyla başlattığı kampanyaya sivil toplum kuruluşları kadar ev kadınları da destek verdi.

Önce kendi kapılarının önünü temizlediler

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Karşıyaka Belediyesi'nin, 15 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında 'Temizlik İçten Başlar' sloganıyla başlattığı kampanyaya sivil toplum kuruluşları kadar ev kadınları da destek verdi. İlçenin pek çok mahallesinde sokağa çıkan kadınlar, kendi kapılarının önünü temizleyerek farkındalık yarattı.
15 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında, sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile temizlik kampanyası başlatan Karşıyaka Belediyesi, Bostanlı Balıkçı Parkı'ndan başlayarak ilçenin farklı mahallelerinde temizlik çalışması yaptı. Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Mutlu Akpınar da vatandaşlarla beraber parktaki çöpleri topladı. Etkinliğe yaklaşık 200 kişi katıldı.
Kampanyanın en dikkat çeken kısmına ise ev kadınları imza attı. Belediyenin çağrısına kulak veren kadınlar, farklı mahallelerde süpürgelerle evlerinin önünü temizleyerek farkındalık yarattı. Temizliğin bir zorunluluk olduğunu ve sadece belediyeden beklenmemesi gerektiğini dile getiren kadınlar, "Herkes kapısının önünü süpürsün, ilçemiz tertemiz olsun" mesajı verdi.
TEMİZLİK İÇSELLEŞMELİ
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Biz Karşıyakalıyız ve buna yakışır şekilde davranmalı, ilçemizi temiz tutmalıyız. Belediyemiz tüm imkanları ile bunun için çalışıyor, ancak yetmez. Herkes, temizlik kavramını içselleştirmeli ve çocuklarımıza temiz bir gelecek bırakabilmek için sokaklarını- parklarını temiz tutmalı. Çağrımıza kulak veren ve bu anlamlı günde sokağa çıkarak sokağını temizleyen tüm Karşıyakalılara teşekkür ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Önce kendi kapılarının önünü temizledilerÖnce kendi kapılarının önünü temizledilerÖnce kendi kapılarının önünü temizledilerÖnce kendi kapılarının önünü temizlediler

PARTNERMankenler gölgede kaldıMankenler gölgede kaldı
Trabzon'da pistten çıkan uçakta söküm işlemi bittiTrabzon'da pistten çıkan uçakta söküm işlemi bitti
Kırşehir'deki tuz ocağında patlama! Yaralı işçiler varKırşehir'deki tuz ocağında patlama! Yaralı işçiler var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç aşkı bitti!

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç aşkı bitti!

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

45. saniyeden sonra işler karışıyor

45. saniyeden sonra işler karışıyor

İlginizi Çekebilir

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Dövmeli pişkin teröristin cezası belli oldu

Dövmeli pişkin teröristin cezası belli oldu

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kırşehir'deki tuz ocağında patlama! Yaralı işçiler var

Kırşehir'deki tuz ocağında patlama! Yaralı işçiler var

Bakan duyurdu! Kanal İstanbul projesi ile ilgili flaş açıklama

Bakan duyurdu! Kanal İstanbul projesi ile ilgili flaş açıklama

Küçük kıza çıplak fotoğrafla şantaj iddiası!

Küçük kıza çıplak fotoğrafla şantaj iddiası!

İstanbul'da PKK operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul'da PKK operasyonu: 16 gözaltı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun korumaları ölümden döndü

Kemal Kılıçdaroğlu’nun korumaları ölümden döndü

İtalyan ANSA ajansı duyurdu! YPG/PKK mensubu terörist yakalandı

İtalyan ANSA ajansı duyurdu! YPG/PKK mensubu terörist yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.