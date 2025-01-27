Önce kendi meyve tezgahını ateşe verdi sonra soğukkanlılıkla izledi: "Mahalleyi yakacağım"

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ilginç ve şaşkınlık yaratan bir olay yaşandı. Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi’nde gece saat 04.00 sıralarında, alkollü olduğu öne sürülen bir seyyar satıcı, meyve sattığı tezgahı sokak ortasında ateşe verdi. Alevler kısa sürede büyüyerek tezgahı tamamen sardı.

Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında, seyyar satıcı bir süre yanan tezgahının başında beklemeye devam etti. Yangın esnasında herhangi bir müdahalede bulunmayan satıcının sakin tavırları dikkat çekti. Olay, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"MAHALLEYİ YAKACAĞIM DİYOR"

Çevredeki bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, seyyar satıcının "Mahalleyi yakacağım" dediği öne sürüldü.

(DHA)