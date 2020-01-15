Önce kendine Şaman davulu yaptı, şimdi dünyaya gönderiyor

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, çocukluğu babasının fotoğrafçı dükkanı ve müzik aletleri evinde geçen Burcu Barış Künar (50), hobi olarak kendine yaptığı 'Şaman davulu'nun çok beğenilmesi üzerine farklı desen ve modellerde davullar tasarlamaya başladı. Künar, yaptığı Şaman davullarını Japonya, Hollanda, Belçika ve İsviçre'ye gönderiyor.

Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Açık Öğretim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Kameremanlık Bölümü mezunu Burcu Barış Künar (50), yaptığı kişiye özel Şaman davullarıyla dikkat çekiyor. Çocukluğunda fotoğrafçılık ve müzikle ilgilenen babası Mehmet Künar'ın yanından hiç ayrılmayan Burcu Barış Künar, ilk sanat eğitimini o yıllarda aldığını söyledi. Babası Mehmet Künar'ın açtığı müzik aletleri satışı ve tamiri yapılan müzik evinden hiç çıkmadığını anlatan Künar, "Aslında Şaman davulu yapmaktaki ustam babam oldu" dedi.

'İLK DAVULU KENDİME YAPTIM'

Yaklaşık 20 yıldır doğayı hayatının önemli bir yerine koyduğunu, uzun yıllar İstanbul'da temel gitar eğitimi ve resim dersleri verdiğini anlatan Künar, Şaman davulu yapmaya başlamasının hikayesini şöyle anlattı:

"6 yıl önce doğayla buluşmalarımda kendim için küçük ebatta bir Şaman davulu almak istedim ancak hiçbir yerde bulamadım. Bunun üzerine babam 'Biz yapalım' dedi. Böylelikle ilk davulu kendime yaptım. Sonra arkadaşlarım görünce çok beğendi. Onlar da istedi. Böylece, geleneksel el sanatları içinde yer alan davulları, kişiye özel olarak tasarlamaya başladım. Şimdi Türkiye'nin pek çok şehrinin yanı sıra Japonya, Hollanda, Belçika ve İsviçre'ye de gönderiyorum. Geleneksel Orta Asya davullarının pek çok farklı kültürdeki insana ulaşması açısından beni çok mutlu ediyor."

NEFES TERAPİSTLERİ VE RİTİM ŞİFA UYGULAYICILARI KULLANIYOR

Tokat’tan getirttiği oğlak derisi ve Bursa'dan getirttiği kayın ağacı kasnakla hazırladığı davulun üzerindeki desenleri yağlı boya ile yaptığını anlatan Künar, "Oğlak derisi kumaş gibi değil. Organik bir malzeme olduğu için her boya çalışılamıyor. Ayrıca davulun rezonansını etkilememesi açısından deri ve kumaş boyası ile desenlerde yağlı boya kullanıyorum" dedi.

Kolay taşınması ve kullanılması için Şaman davulunun çapının ortalama 45 santimetre olduğunu vurgulayan Künar, bu davulları daha çok şifacılar, nefes terapistleri ve ritim şifa uygulayıcılarının kullandığını kaydetti. Künar, "Davulun ritim şifası uygulamasında kullanılmasının nedeni davuldan çıkan rezonansın insanın fiziki, ruhsal ve duygusal beden üzerinde olumlu etkisi olmasından. Bu konuda uluslararası literatüre girmiş kapsamlı bilimsel araştırmalar var" diye konuştu.

Şaman davullarını ticari bir ürün olarak yapmadığını belirten Künar, kültürel mirasın korunması ve geleneksel bir sanatın sürdürülmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Künar, bir davulu yaklaşık 20 günde tamamladığını, sadece kişiye özel olarak tasarladığını söyledi.

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