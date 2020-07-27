Önce kendisi bir çıksaydı: Altın kaplamalı PlayStation 5 tanıtıldı!

Altın kaplamalı X, altın kaplamalı Y veya altın kaplamalı altın gibi ürünler görmeye pek alışkınız. Genelde koleksiyoner kişilerin tercih ettiği altın kaplamalı ürünler, teknoloji dünyasında da rağbet görmekte. Ancak altın kaplamalı PlayStation 5 bu anlamda neredeyse bir ilk.

SONY PLAYSTATİON 5 ALTINLA KAPLANDI

Truly Exquisite adındaki İngiliz bir şirket, lüks tasarım işleri ile uğraşıyor. Şirketin yeni hedefi ise Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5. PlayStation 5 için özel bir tasarım oluşturan Truly Exquisite, konsolun 24 ayar altınla kaplanmış yalnızca 100 adetlik bir versiyonunu satışa çıkartmaya hazırlanıyor.

Normal PlayStation 5'ten tek farkı altınla kaplanması olan konsolun dikkat çekici bir tasarıma sahip olduğunu söylemeliyiz. Üstelik sadece konsol da değil, altınla kaplanan DualSense kontrolcüsü ve kulaklık da dikkatleri çekmeyi başarıyor.

ALTIN KAPLAMALI PLAYSTATİON 5'İN FİYATI NE KADAR?

Altın kaplamalı PlayStation 5 için henüz belirlenmiş bir fiyat yok. Çünkü daha normal PlayStation'ın fiyatı yok. Ancak büyük ihtimalle Sony'nin PlayStation 5'in fiyatını açıkladıktan sonra, bu özel oyun konsolunun da fiyatı açıklanacak. Tabi ki çok ucuz bir konsol olmayacağı her açıdan belli. Tahminler ise Altın kaplamalı PlayStation 5'in fiyatının 8.000 dolar ile 10.000 dolar arasında olacağı yönünde.

