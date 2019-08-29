Önce kendisi sonra tırı rehin alınan şoförün ailesi perişan

Türkiye’den Kırgızistan’a götürdüğü kirazların çürük olduğu gerekçesiyle 30 gündür tüccar tarafından önce kendisi sonra aracı rehin alınan tır şoförünün eşi Hayriye Fırat, yetkililerden yardım isteyerek, "Tüccar 20 bin dolar istemiş. Eşim de o kadar para veremeyeceğini söyleyince ekmek teknemiz olan tırımızı rehin almışlar. Ben eşimin sağlığından endişeliyim. Eşim orada biz burada mağduruz" dedi.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 6 çocuk babası tır sürücüsü Coşkun Fırat, Türkiye’den Kırgızistan’ın Oş şehrine kiraz götürdü. İddiasına göre, 4 gün boyunca tırdan indirilmeyen kirazların yumuşadığını söyleyen Fırat, tüccar tarafından 3 gün esir alındığını belirtti. Tüccarın 3 günün sonunda kendisini serbest bıraktığını belirten tır şoförü, bu seferde tırının rehin alındığını söyledi.

“Tüccar tır karşılığında 20 bin dolar istiyor”

Tüccarın tır karşılığında 20 bin dolar istediğini söyleyen Coşkun Fırat’ın eşi Hayriye Fırat, “Eşim, 30 gündür Kırgızistan’da tırı nedeniyle esir durumda. Tüccar kirazların bozuk olduğu gerekçesiyle eşimden 20 bin dolar istemiş. Eşim de o kadar para veremeyeceğini söyleyince ekmek teknemiz olan tırımızı rehin almışlar. Ben eşimin sağlığından endişeliyim. Eşim orada biz burada mağduruz” dedi.