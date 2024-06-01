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  4. Önce kesti, sonra hem kanını hem dışkısını suya akıttı! Kurban Bayramı öncesi iğrenç olay

Önce kesti, sonra hem kanını hem dışkısını suya akıttı! Kurban Bayramı öncesi iğrenç olay

01.06.2024 15:24
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Adana'da yaptığıyla herkesin midesini bulandıran Z.A. adlı kişi kameraya da yakalandı. Kurbanlık koyun kesen adam koyunun kanını da dışkısını da suya akıttı.

Önce kesti, sonra hem kanını hem dışkısını suya akıttı! Kurban Bayramı öncesi iğrenç olay

İğrenç olay üzerine Seyhan zabıtası harekete geçti. Z.A. yakalandı, cezası kesildi.

SULAMA KANALININ YANINDA KURBAN KESİMİ

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kıyıboyu Caddesi’nde meydana geldi. Ziver A. (44) sulama kanalının yanında kurbanlık koyun kesti.

MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLER: SUYA AKITTI

Kestiği koyunun kanını ve iç organlarındaki dışkısını suyu içerisine akıtan Ziver A. anbean görüntülendi.

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YAKALANMASI ÇOK SÜRMEDİ

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler söz konusu şahsı kısa süre içinde yakaladı. Zabıta ekiplerince 977 TL para cezası kesilen şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kurbanlık
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