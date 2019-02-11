HABER

Önce kesti sonra sobada yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 12:08 | Son Güncelleme

20 Ocak’tan bu yana kayıp olan Feride Ercan hakkına korkunç gerçekleri Müge Anlı canlı yayında anlattı.Kırıkkale’de yalnız yaşayan Feride Ercan, 20 Ocak günü esrarengiz bir şekilde kayboldu.

20 Ocak’tan bu yana kayıp olan Feride Ercan hakkına korkunç gerçekleri Müge Anlı canlı yayında anlattı.

Kırıkkale’de yalnız yaşayan Feride Ercan, 20 Ocak günü esrarengiz bir şekilde kayboldu. Ailesi, 55 yaşındaki Ercan’ın ortaya çıkmaması üzerine önce polise ardından Müge Anlı’ya başvurdu.

Kayıp kadının yeğeni Emre Ercan, halasının sosyal medya üzerinden tanıştığı H.Y.’den şüphelendiklerini söyledi. Müge Anlı, bahsi geçen H.Y.’yi stüdyosunda konuk etti. Programda anlatılanlara göre Feride Ercan’ın kaybolduğu günle ilgili çelişkili açıklamalar yapan H.Y., daha fazla dayanamayarak Ankara Emniyeti Cinayet Büro Amirliği’ne giderek cinayeti itiraf etti.

Testere ile kesmiş
Vahşi cinayetin ayrıntılarını Müge Anlı, aktardı. Anlı’nın anlattıklarına göre H.Y., Feride Ercan’ı öldürdükten sonra babasının Ankara Karapürçekler Tatlar Köyü’ndeki evine götürüp, burada testere ile kestikten sonra sobada 6 saat boyunca sobada yaktı.

Camianın en seksisi konuştu! Politikaya girsem...Camianın en seksisi konuştu! Politikaya girsem...
Ankara'da 15 tanzim satış noktasında sebze satışıAnkara'da 15 tanzim satış noktasında sebze satışı
Davraz’da tatil bitmediDavraz’da tatil bitmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı

Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı

Çukur'da dengeleri değiştirecek iki yeni transfer!

Çukur'da dengeleri değiştirecek iki yeni transfer!

Galatasaraylı Diagne'ye flaş tepki

Galatasaraylı Diagne'ye flaş tepki

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bomba yüklü bir araç yakalandı

Bakan Soylu: Bomba yüklü bir araç yakalandı!

Heyelan evlerini ikiye böldü, eşyalarını bile alamadılar

Heyelan evlerini ikiye böldü, eşyalarını bile alamadılar

Kars'ta trafik kazası: 20 yaralı

Çok sayıda yaralı var! İlk fotoğraflar geldi

Yargıtay Başkanlığı seçim sonucu belli oldu

Yargıtay Başkanlığı seçim sonucu belli oldu

Günlük burç yorumları 11 Şubat Pazartesi (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuz sizin için ne diyor?

Jandarmadan terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe

Jandarmadan terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.