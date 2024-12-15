HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Önce kıyafetleri ardından cansız bedeni bulundu! Kayıp çobanın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı

Önce kıyafetleri ardından cansız bedeni bulundu! Kayıp çobanın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
15.12.2024 17:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde hayvan otlatmaya gittiği bölgede kaybolan Muhsin Gök’ün (26), Dicle Nehri’nde cansız bedeni bulundu.

Önce kıyafetleri ardından cansız bedeni bulundu! Kayıp çobanın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı

Güçlükonak ilçesine bağlı Damlabaşı köyü kırsalında arkadaşıyla birlikte hayvan otlatmaya giden Muhsin Gök’ün kaybolduğu ihbarı üzerine, bölgeye AFAD, Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SIRNAK’TA-KAYIP-COBANIN-DICLE-NEHRI’NDE_470791_139162

ÖNCE KIYAFETLERİ SONRA CANSIZ BEDENİ

Yapılan çalışmalarda Gök'ün kıyafetleri, Dicle Nehri'nin kıyısında bulundu. Nehirde yapılan aramada, yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta Muhsin Gök’ün cansız bedeni bulundu.

SIRNAK’TA-KAYIP-COBANIN-DICLE-NEHRI’NDE_470792_139162

Muhsin Gök’ün cenazesi, otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SIRNAK’TA-KAYIP-COBANIN-DICLE-NEHRI’NDE_470794_139162

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Çoban Dicle Nehri‎ kayıp
En Çok Okunan Haberler
Başının üstünden otobüsün tekeri geçti! "Kafası yerde paramparçaydı"

Başının üstünden otobüsün tekeri geçti! "Kafası yerde paramparçaydı"

Son dakika | İsrail'den skandal Suriye kararı: İşgal ettikleri Golan Tepeleri'nde yerleşimciler de artıyor!

Son dakika | İsrail'den skandal Suriye kararı: İşgal ettikleri Golan Tepeleri'nde yerleşimciler de artıyor!

Kredi kartı ve banka kartında 'şifre' adımı! 'ATM'ler bloke edebilir'

Kredi kartı ve banka kartında 'şifre' adımı! 'ATM'ler bloke edebilir'

Ürünleri Avrupa'dan geri dönen firma iflas etti! Alacaklılar hemen fabrikanın kapısına dayandı

Ürünleri Avrupa'dan geri dönen firma iflas etti! Alacaklılar hemen fabrikanın kapısına dayandı

Bir kıvılcım 1 milyon TL yaktı!

Bir kıvılcım 1 milyon TL yaktı!

16 yaşındaki çocuk 79 yaşındaki adamı döve döve öldürdü

16 yaşındaki çocuk 79 yaşındaki adamı döve döve öldürdü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.