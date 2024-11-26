HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Önce kız arkadaşına sonra taksiciye darp! Kadın gitmek isteyince öfkelendi aracın aynasını kırdı... Taksici tepki gösterince bıçakla saldırdı

Önce kız arkadaşına sonra taksiciye darp! Kadın gitmek isteyince öfkelendi aracın aynasını kırdı... Taksici tepki gösterince bıçakla saldırdı

26.11.2024 17:05
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
26.11.2024 17:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araca binen kız arkadaşına müdahale etmek istedi, açık camdan kadına saldırdı! Şahıs sonrasında taksinin aynasını kırdı. Bunun üzerine tepki gösteren taksiciye bıçakla saldırdı. Gözaltına alınan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Burdur merkez Yeni Mahalle Süzek Sokak üzerinde 24 Kasım Pazar günü saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, devamlı müşterisi olan T.A. tarafından aranarak kızı Ş.A.'nın Süzek Sokak üzerinde bulunduğunu ve onu alıp kendi evine getirmesini istediği ticari taksi sürücüsü 30 yaşındaki Mustafa M., belirtilen sokağa gitti.

AW337731_02

CAMIN İÇİNDEN KADINA SALDIRDI

Burada Ş.A. (26) aracına bindiği esnada arkasından gelen erkek arkadaşı M.T. (30), aracın bagaj kapağına üç defa vurarak açık olan camından içeri uzanıp Ş.A.'yı indirmeye çalıştı. Bu esnada taksinin aynasının kırıldığını gören taksi sürücüsü Mustafa M. araçtan inip M.T.'ye müdahale etmek istedi.

AW337731_03

BIÇAKLA SALDIRDI

Aynayı 'neden kırdın' diyen şoföre M.T.'nin “yarın gel öderim” demesi üzerine taksi şoförü Mustafa M., “Şimdi öde polis çağıracağım” diyerek polisi aradı. Bunun üzerine M.T. sinirlenerek Mustafa M.'nin elinde bulunan plastik copu alıp daha önceden park halinde bulunan motosikletin üzerine bıraktığı bıçağı da alarak taksi sürücüsü Mustafa M.'ye doğru saldırdı.

AW337731_04

SERBEST BIRAKILDI

Tekmeler ile kendini savunan Mustafa M. bıçaklanmaktan son anda kurtuldu. Çevredekilerin durumu görüp tepki göstermesi ve yediği tekme darbeleri ile sersemleyen saldırgan, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Aracında zarar oluşan taksicinin şikayeti üzerine adliyeye sevk edilen M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan saldırı anı araç içerisinde bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

(İHA)

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
taksi bıçak kız arkadaş saldırı Kadın
En Çok Okunan Haberler
Adisyon ortaya çıktı! 3 kişinin ödediği hesap...

Adisyon ortaya çıktı! 3 kişinin ödediği hesap...

Ateşkes açıklamaları peş peşe geldi! ABD 'yakınız' dedi, gözler bu akşama çevrildi

Ateşkes açıklamaları peş peşe geldi! ABD 'yakınız' dedi, gözler bu akşama çevrildi

Sigara ve alkole zam yolda! İşte zam oranı...

Sigara ve alkole zam yolda! İşte zam oranı...

Yenidoğan çetesini çökerten savcı hakkında küstah talep

Yenidoğan çetesini çökerten savcı hakkında küstah talep

İmamoğlu: "Bağırma oradan! Ağzına o lafı kapatırlar"

İmamoğlu: "Bağırma oradan! Ağzına o lafı kapatırlar"

Tekirdağ'daki Sıla bebek davasında anne için istenen ceza belli oldu!

Tekirdağ'daki Sıla bebek davasında anne için istenen ceza belli oldu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.