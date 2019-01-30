Önce kızakla kayıyorlar, sonra kuşlar aç kalmasın diye yemlik yapıyorlar

Gümüşhane’de yarıyıl tatilini köylerde geçiren çocuklar gün içerisinde kızakla kayıp, eğlenip, stres attıktan sonra kuşlar aç kalmasın diye yemlik yapıp ağaçlara asıyor.

Torul ilçesine bağlı İnkılap köyünde yaşayan çocuklar TEMA Vakfı İl Temsilcisi Yusuf Oral’la birlikte kuş yemliği yapıyor. Gün içerisinde ilk olarak tatilin tadını çıkaran ve köy içerisindeki yolda hem plastik hem de ağaçtan yapılan kızaklarla ve bidonlarla kayarak eğlencenin doruğuna ulaşan çocuklar daha sonra Oral’la birlikte kuş yemliği yapıyor.

Köyün Karşıyaka mahallesinde yaşayan çocuklar ve komşu köylerden gelen çocuklara birlikte Her evde bulunan plastik su şişelerinden ve yoğurt veya boya kutusu kapağı ve bir parça iple yapılan ve her biri yaklaşık 4 dakika içerisinde yapılan kuş yemliklerinin yapımını öğreten Oral, daha sonra çocuklarla birlikte içine buğday doldurduğu yemlikleri yine çocuklarla beraber ağaçlara asıyor.

Yarıyıl tatilinde karda kaydıklarını, arkadaşlarıyla kartopu oynadıklarını ifade eden öğrencilerden Ahmet Oral, “Kış mevsiminde hayvanların aç kalmaması için kuş yemliği yapıyoruz, kedilere süt veriyoruz, köpeklere de ekmek veriyorum. Kuş yemliği yapmak çok kolay herkes yapabilir” dedi.

Hayvanlar aç kalmasın diye kuşlara yemlik yaptıklarını ve kızakla kaydıklarını kaydeden bir diğer öğrenci Zeynep Oral ise “Zevkliydi. Kolay yapılıyor. İlk önce pet şişe alıyoruz, sonra delikler açıyoruz yanlarına, altına ve kapağına. Sonra kapağa da delik açıyoruz. İpi pet şişeye ve kapağına geçiriyoruz. Son olarak içine buğday doldurup kapağını kapatıyoruz. Ağaçların dallarına asıyoruz bu yemlikleri. Kuşlar kapağa konup gagasıyla vurup yemleri düşürerek buğdayları yiyorlar” diye konuştu.

TEMA Vakfı İl Temsilcisi Yusuf Oral da yarıyıl tatilinde çocuklarla beraber köyde hem çevreye ve doğaya hem de çocuklara nasıl faydalı olabiliriz düşüncesinden hareketle hep birlikte kuş yemliği yapımını çocuklara öğrettiklerini ve onlarla birlikte bir günde 30-40 tane yapıp dağda yeniden dolum yapılabilmesi için aracın ulaşabildiği yerlere astıklarını söyledi.

Köylerde kış mevsiminde karın çok olduğunu fakat eskisi kadar insan yaşamadığını kaydeden Oral, “Bu durum nedeniyle yaban hayvanları ve kuşlar aç kalıyor. Bunun önüne geçmek istedik. Hayvanlar aç kaldığında çok soğuk havada üşüdükleri için ölebiliyorlar. Bu yemlikleri yapmak çok basit. 3-4 dakikalık bir iş. Bir tane plastik şişe, bir tane yoğurt veya boya kutusu kapağı ve ipten oluşuyor. Bunları deldikten sonra içerisine buğday doldurarak asıyoruz. Parayla aldığımız bir şey yok. Tamamı evlerde kullanılan malzemeler” ifadelerini kullandı.