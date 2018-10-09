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Önce kızlarını sonra böbreklerini verdiler

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.10.2018 09:54 | Son Güncelleme

İzmir'de böbrek yetmezliği teşhisi konulan damatlar, kayınpeder ve kayınvalideden nakledilen böbreklerle sağlıklarına kavuştu - Kayınvalidesinin böbreği nakledilen Birol Bütün: "Bunu anlatacak bir kelime yok, kayınvalidem sayesinde yeniden doğmuş gibi oldum" - Kayınpederinden aldığı böbrekle sağlığına kavuşan Bekir Nizel: "Kayınpederim daha önce de bana 'hiç korkma, ben senin her zaman destekçinim' diyordu. Ona çok teşekkür ederim"

İZMİR (AA) - İzmir'de yaşayan kayınvalide Meliha Arkun, 23 yıllık damadı Birol Bütün'e, kayınpeder İlhan Tarcan ise 12 yıllık damadı Bekir Nizel'e böbreklerini vererek sağlıklarına kavuşmalarını sağladı.

Seferihisar'da yaşayan 48 yaşında emekli 2 çocuk babası Bütün'e 10 yıl önce Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde genetik bir hastalık olan polikistik böbrek yetmezliği tanısı kondu.

Diyaliz tedavisi olmadan ilaçlarla hayatını devam ettiren Bütün, bir yıl önce böbrek nakli olmak için İzmir Kent Hastanesine başvurdu.

Çiğdem Bütün, eşine böbreğini vermek için gönüllü oldu ancak kan grubu uymadığından bu gerçekleşemedi.

Kadavradan böbrek nakli olmayı bekleyen damadın imdadına 23 yıllık kayınvalidesi 63 yaşındaki Meliha Arkun yetişti.

Arkun, geçen ay yapılan ameliyatla damadına böbreğini vererek sağlığına kavuşmasını sağladı.

- "Çocuklarıyla ailesiyle mutlu olsun"

Fedakar kayınvalide, kontrol için geldiği hastanede basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 20 yıl önce safra kesesi ameliyatı sırasında damadının kendisine kan verdiğini, onun yaptığı bu davranıştan çok etkilendiğini söyledi.

Damadının böbrek nakli olması gerektiğini öğrenince çok üzüldüğünü belirten Arkun, "Uyduğunu öğrenince hiç tereddüt etmeden böbreğimi ona verme kararı aldım. Onlar benden çok yaşasınlar, çocuklarıyla ailesiyle mutlu olsun. Ne bir acı duydum ne de ağrı. Şu anda ben onları öyle görüyorum ya çok mutluyum." dedi.

- "Kayınvalidem sayesinde yeniden doğmuş gibiyim"

Birol Bütün de kayınvalidesinin yaptığı fedakarlık sayesinde sağlığına kavuşup yeni bir hayata "merhaba" dediğini ifade etti.

Hastalığı nedeniyle yıllardır çok zor günler yaşadığını anlatan Bütün, "Eşimle evleneli 23 yıl oldu. Zaten kayınvalidemi ve kayınpederimi hep öz annem ve babam gibi gördüm. Kayınvalidem bana sağlık konusunda da fedakarlık yaptı. Bunu anlatacak bir kelime yok, kayınvalidem sayesinde yeniden doğmuş gibi oldum." diye konuştu.

- Kayınpederinden damadına ikinci hayat

Bekir Nizel'e de sık sık tuvalete çıkma şikayetiyle gittiği hastanede 2 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi kondu.

Nakil olmak için İzmir Kent Hastanesine başvuran 41 yaşındaki 2 çocuk babası Nizel'e önce annesi Gülperi Nizel böbreğini vermek istedi.

Kalp rahatsızlıkları nedeniyle oğluna böbreğini veremeyen anne Nizel yerine, 12 yıllık kayınpederi 68 yaşındaki İlhan Tarcan, eylül ayında yapılan ameliyatla damadına böbreğini vererek ikinci bir hayat armağan etti.

- "En büyük destekçim kayınpederim oldu"

Damat Nizel, "Kayınpederim daha önce de bana 'hiç korkma ben senin her zaman destekçinim' diyordu. Ona çok teşekkür ederim. Şu an kendimi çok sağlıklı hissediyorum." dedi.

Kayınpeder Tarcan ise damadını çok sevdiğini dile getirirken, "Onu hep kendi oğlum gibi gördüğüm için böbreğimi verdim. Hiç pişman değilim. Böbreğimi vermeseydim belki uzun süre sağlığına kavuşamazdı. İyileştiğini görünce çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

- "Böyle güzel örneklerin artması gerekir"

Nakillerde görev alan Op. Dr. Işık Özgü de böbrek nakillerinin büyük çoğunluğunu canlı nakillerden yaptıklarını, beyin ölümü gerçekleşen kişilerin ailelerinin de duyarlı davranıp organlarını bağışlamaları gerektiğinin altını çizdi.

Böbrek nakli yaptıkları hastaların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Özgü, "Genelde anneler babalar çocuklarına ya da eşler birbirine veriyor. Kayınpeder ve kayınvalidenin fedakarlık yapması çok sık karşılaşılan bir durum değil ama güzel örnekler bunlar, umarım artarak devam eder." dedi.

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