Önce kızlarını sonra böbreklerini verdiler

Fedakar kayınvalide, kontrol için geldiği hastanede basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 20 yıl önce safra kesesi ameliyatı sırasında damadının kendisine kan verdiğini, onun yaptığı bu davranıştan çok etkilendiğini söyledi.

Çiğdem Bütün, eşine böbreğini vermek için gönüllü oldu ancak kan grubu uymadığından bu gerçekleşemedi.

Damadının böbrek nakli olması gerektiğini öğrenince çok üzüldüğünü belirten Arkun, "Uyduğunu öğrenince hiç tereddüt etmeden böbreğimi ona verme kararı aldım. Onlar benden çok yaşasınlar, çocuklarıyla ailesiyle mutlu olsun. Ne bir acı duydum ne de ağrı. Şu anda ben onları öyle görüyorum ya çok mutluyum." dedi.

- "Kayınvalidem sayesinde yeniden doğmuş gibiyim"

Birol Bütün de kayınvalidesinin yaptığı fedakarlık sayesinde sağlığına kavuşup yeni bir hayata "merhaba" dediğini ifade etti.

Hastalığı nedeniyle yıllardır çok zor günler yaşadığını anlatan Bütün, "Eşimle evleneli 23 yıl oldu. Zaten kayınvalidemi ve kayınpederimi hep öz annem ve babam gibi gördüm. Kayınvalidem bana sağlık konusunda da fedakarlık yaptı. Bunu anlatacak bir kelime yok, kayınvalidem sayesinde yeniden doğmuş gibi oldum." diye konuştu.

- Kayınpederinden damadına ikinci hayat

Bekir Nizel'e de sık sık tuvalete çıkma şikayetiyle gittiği hastanede 2 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi kondu.

Nakil olmak için İzmir Kent Hastanesine başvuran 41 yaşındaki 2 çocuk babası Nizel'e önce annesi Gülperi Nizel böbreğini vermek istedi.