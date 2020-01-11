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  4. Önce kokladı sonra çaldı

Önce kokladı sonra çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 11:22 | Son Güncelleme

Gaziantep’te yattığı camiden cemaatin ayakkabısı çalan hırsız, alacağı ayakkabı önce kokladı, sonra ayağına giyerek kayıplara karıştı.Gaziantep’in İslahiye ilçesi Hacı Ali Öztürk Mahallesi’nde bulunan Dervişiye Camisi’nde meydana gelen ayakkabı hırsızlığı güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Gaziantep’te yattığı camiden cemaatin ayakkabısı çalan hırsız, alacağı ayakkabı önce kokladı, sonra ayağına giyerek kayıplara karıştı.
Gaziantep’in İslahiye ilçesi Hacı Ali Öztürk Mahallesi’nde bulunan Dervişiye Camisi’nde meydana gelen ayakkabı hırsızlığı güvenlik kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde geceyi geçiren ve kimliği belirsiz şahıs, cami görevlisinin ikazı üzerine yattığı yerden kalkarak, ayakkabıların bulunduğu bölüme yöneldi. Gözüne kestirdiği ayakkabıları alarak koklayan hırsız, daha sonra ayakkabıları giyerek kayıplara karıştı.
Cami görevlisi Emin Soylu, yaşanan olayı şöyle anlattı:
"Olay günü namaz vakti geldiğinde, cami içerisinde uyuyan evsizlerden birini uyandırdım. Ben temizlik yaparken, o kişide ayakkabı giyip gitti. Namaz sonrasında ise dışarı çıkan cemaatten Recep isminde bir kişi, yanıma gelerek ayakkabılarını bulamadığını söyledi. Bir ay içerisinde ikinci kez ayakkabısının çalındığını söyleyince, hemen güvenlik kameralarına baktık. Ayakkabının çalındığını anladık" diye konuştu.

Hırsızın hareketleri şaşırttı
Soylu, hırsızın rahat tavırları ve ayakkabıyı almadan önce koklamasının hem kendisini hem de kamera görüntülerini izleyenleri şaşırttığını belirterek, "Kamera görüntülerinde uyandırdığım şahıs, herkes gibi ayakkabılara yöneliyor. Ayakkabılıkta bulunan bir ayakkabıyı alıyor, sonra giymek için yere oturuyor. Bu arada ise ayakkabıları kokluyor, herhalde kokmadığı anlayınca ayakkabıyı giyerek gidiyor. Bu görüntüler bizi hem üzdü hem de düşündürdü. Ne yapacağımızı ne edeceğimizi bilemedik" diye konuştu.
Öte yandan camide ayakkabısız kalan şahıs, camide bulunan terlikleri giyerek evine dönerken, ayakkabılarını çalan ve kimliği bilinmeyen hırsızdan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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