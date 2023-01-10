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  4. Önce komiser şimdi de okul müdürü… Akılalmaz sapıklık! 100’den fazla kadının görüntüsünü arşivleyip hepsine isim vermiş…

Önce komiser şimdi de okul müdürü… Akılalmaz sapıklık! 100’den fazla kadının görüntüsünü arşivleyip hepsine isim vermiş…

10.01.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye birkaç gün arayla akılalmaz iki sapıklık haberi ile karşılaştı. İstanbul’da halka açık yerlerde kadınların gizlice etek altı görüntülerini çeken ilk olayda yakalanan şahıs komiser çıkmıştı. İkinci olayda yakalanan şahıs ise okul müdürü çıktı. Okul müdürü olan ve hakkında iğrenç iddialar bulunan Hakan K.’nın 100’den fazla kadına ait fotoğraf ve videoyu arşivlediği belirlendi.

Önce komiser şimdi de okul müdürü… Akılalmaz sapıklık! 100’den fazla kadının görüntüsünü arşivleyip hepsine isim vermiş…

Birkaç gün arayla gelen iki haber adeta akıllara durgunluk verdi. İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki bir markette alışveriş yapan kadının yanında eğilerek telefonuyla etek altı görüntüsünü çekerken yakalanan kişinin komiser olduğu açıklanmıştı. Şimdi de yine İstanbul’da yakalanan ve kadınların etek altı görüntüsünü çeken kişinin okul müdürü olduğu tespit edildi.

ERZURUM’DAN İSTANBUL’A GEZMEK İÇİN GELMİŞ!

Erzurum'dan İstanbul'a gezmek amacıyla gelen okul müdürü Hakan K. geçtiğimiz aralık ayı başında dolaşmaya başladı. İstiklal Caddesi'nden Kadıköy'e kadar birçok yeri gezen Hakan K. iddiaya göre cep telefonuyla sokakta, metroda ya da parkta etekli gördüğü kadınların gizlice etek altı fotoğraflarını çekti.

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HEPSİNİ TEK TEK ARŞİVLEMİŞ! 100 MAĞDUR KADIN VAR…

Hakan K. bu şekilde yaklaşık 100 kadının fotoğraf ve videolarını telefonunda özel klasörlere ayırarak arşivledi. Kadınları hatırlamak için bir de yöntem geliştiren Hakan K., klasörlere "eteği g..üne sığmayan", "leoparlı kadın", "kod valizli", "lila şortlu", "mavili tatlı kız" gibi sapıkça isimler koydu.

YAKALANINCA PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Sabah gazetesinin haberine göre; Hamza E. isimli vatandaşın 16 Aralık'ta olaya tanık olması ve tepki vermesi üzerine Hakan K. gözaltına alındı. Hakkındaki iddiaları kabul eden Hakan K. "Senelik izin alarak İstanbul'a geldim. Burada bulunduğum süreçte birçok kadının gizlice etek altı fotoğrafını çektim. Bugünse yakalandım" diyerek pişman olduğunu söyledi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli "kişisel verileri hukuka aykırı şekilde kullanma" suçundan tutuklandı.

'Etek altı' sapığının kimliği şaşırttı! 'Etek altı' sapığının kimliği şaşırttı!


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