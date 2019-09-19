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Önce komşusunu sonra da karakoldaki bekçiyi bıçakladı 

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 17:16 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Metin A.

Önce komşusunu sonra da karakoldaki bekçiyi bıçakladı 

Emrah KIZIL-Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,(DHA) - DİYARBAKIR'da akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Metin A. (43), komşusu Muzaffer T.'yi (41) bıçakla yaraladıktan sonra gittiği Bağlar Polis Merkezi'nde görevli bekçiyi de aynı bıçakla yaraladı.
Olay, öğle saatlerinde merkez Bağlar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Metin A., Fatih Mahallesi 86'ncı Sokak'taki kahvehanede tek başına oturan komşusu Muzaffer T.'yi nedeni öğrenilemeyen bir sebeple bıçakladı. Muzaffer T., vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, Metin A. ise elindeki bıçakla olay yerinden kaçtı. Yaralı Muzaffer T., çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
ELİNDEKİ BIÇAKLA POLİS MERKEZİNE GİRMEK İSTEDİ
Olaydan sonra kaçan Metin A. ise yaklaşık yarım saat sonra elindeki bıçakla Bağlar Polis Merkezi'ne girmek istedi. Metin A., o sırada kendisine engel olmak isteyen polis merkezinde görevli bekçiye de komşusunu yaraladığı bıçakla saldırdı. Saldırıda bekçi yaralanırken, Metin A. ise güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.
Hastanede tedavileri süren Muzaffer T. ve mahalle bekçisinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayı gerçekleştiren Metin A.'nın daha önce 9 ayrı suça karıştığı tespit edildi. Metin A.'nın sorgusu sürüyor.
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Önce komşusunu sonra da karakoldaki bekçiyi bıçakladı

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