HABER

Önce komşusunu sonra da karakoldaki bekçiyi bıçakladı 

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 19:27 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Metin A.

Emrah KIZIL-Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,(DHA) - DİYARBAKIR'da akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Metin A. (43), komşusu Muzaffer T.'yi (41) bıçakla yaraladıktan sonra gittiği Bağlar Polis Merkezi'nde görevli bekçiyi de aynı bıçakla yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Bağlar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Metin A., Fatih Mahallesi 86'ncı Sokak'taki kahvehanede tek başına oturan komşusu Muzaffer T.'yi nedeni öğrenilemeyen bir sebeple bıçakladı. Muzaffer T., vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, Metin A. ise elindeki bıçakla olay yerinden kaçtı. Yaralı Muzaffer T., çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

ELİNDEKİ BIÇAKLA POLİS MERKEZİNE GİRMEK İSTEDİ

Olaydan sonra kaçan Metin A. ise yaklaşık yarım saat sonra elindeki bıçakla Bağlar Polis Merkezi'ne girmek istedi. Metin A., o sırada kendisine engel olmak isteyen polis merkezinde görevli bekçiye de komşusunu yaraladığı bıçakla saldırdı. Saldırıda bekçi yaralanırken, Metin A. ise güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.

Hastanede tedavileri süren Muzaffer T. ve mahalle bekçisinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayı gerçekleştiren Metin A.'nın daha önce 9 ayrı suça karıştığı tespit edildi. Metin A.'nın sorgusu sürüyor.

Dünyanın deniz kuvvetleri en güçlü ülkeleri açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada Dünyanın deniz kuvvetleri en güçlü ülkeleri açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada
Jandarmadan örnek davranışJandarmadan örnek davranış
Arı görünce panikleyen TIR sürücüsü kaza yaptıArı görünce panikleyen TIR sürücüsü kaza yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

'Milyon dolarlarla oynarken insan sıfıra inebiliyor'

'Milyon dolarlarla oynarken insan sıfıra inebiliyor'

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

İran'dan 'savaş uyarısı'

İran'dan 'savaş uyarısı'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yürek yakan fotoğraf! Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı

Bir babanın en acı günü!

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.