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Önce komşusunu tüfekle öldürdü, sonra intihar etti

15.06.2021 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bir kişi önce tartıştığı komşusunu vurdu, ardından da aynı tüfekle intihar etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan komşu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Önce komşusunu tüfekle öldürdü, sonra intihar etti

Olay, Sarıgöl ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Bey Akkor (56), aralarında daha öncesinden husumet bulunan karşı komşusu Kader Oktay (52) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrası Akkor, evden aldığı tüfekle Oktay’a ateş etti.

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KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Tüfekten çıkan saçmaların göğsüne ve bacağına isabet etmesi sonrası Okay kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan diğer komşuların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile polis ekipleri sevk edildi.

TÜFEĞİ GÖĞSÜNE DAYAYARAK İNTİHAR ETTİ

Oktay’ı vuran Mehmet Bey Akkor daha sonra tüfeği göğsüne dayayarak tetiği çekti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Akkor ile Oktay’ı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Sarıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kader Oktay burada hayatını kaybederken, önce Sarıgöl Devlet Hastanesi ardından da Alaşehir Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Mehmet Bey Akkor burada hayatını kaybetti. Bir kişinin öldüğü diğerinin ise intihar ettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Manisa
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