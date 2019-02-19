Önce kontrolü yitirdi, sonra devrildi

Mersin?in Tarsus ilçesinde bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan kamyonun neden olduğu kaza çevrede korkulu anlar yaşattı.

Kaza, Altaylar Mahallesi Gazipaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Murat Adıgüzel yönetimindeki 01 ACC 78 plakalı kamyon kontrolden çıktı. Adıgüzel kamyonu hızını düşürüp kontrol altına almaya çalıştığı sırada yolda iki ayrı elektrik direğine ardından da park halindeki bir otomobile çarptı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada kamyon devrildi.

Çevrede bulunan şoför Murat Adıgüzel?e yardım ederek araçtan çıkartırken, kaza yerine çekici çağrıldı. Olay yerine gelen çekici devrilen kamyonu olduğu yerden kaldırırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

