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Önce kovaladı, sonra silahla vurdu

26.11.2020 19:07 | Son Güncelleme:
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Samsun’un Bafra ilçesinde bir kişi tartıştığı şahsı önce kovaladı, sonra silahla bacağından vurdu.Olay, Kızılırmak Sanayi Sitesi 1.

Samsun’un Bafra ilçesinde bir kişi tartıştığı şahsı önce kovaladı, sonra silahla bacağından vurdu.

Olay, Kızılırmak Sanayi Sitesi 1. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.T., A.Ç.’nin çalıştığı iş yerine gitti. Burada yaşanan tartışma sonucu A.Ç. kaçtı. M.T. kaçan şahsın peşinden silahla ateş açarak kovalamaya başladı. Bir kişinin elinde silahla başka bir kişiyi kovaladığını gören sanayi esnafı durumu polise bildirdi. Kaçan A.Ç. bir sokak ileride başka bir iş yerine girerek yardım istedi. Bu esnada iş yerine gelen M.T. silahla ateş ederek A.Ç.’yi bacağından vurdu. Kısa sürede olay yerine intikal eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve karakol ekipleri A.Ç.’yi iş yerinin içerisinde yerde yatarken buldu. Yaralı şahıs 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay sonrası otomobil ile kaçan şahsı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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