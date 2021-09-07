HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Önce laf attılar, sonra darp ettiler! Maganda dehşetini yaşayan genç kız o anları anlattı

Önce laf attılar, sonra darp ettiler! Maganda dehşetini yaşayan genç kız o anları anlattı

07.09.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta, evine dönmek üzereyken magandalar tarafından darp edilen genç kız yaşadıklarını anlattı. Önce sözlü tacizde bulunduklarını ifade eden Nehir Gödek, "Ben kız arkadaşlarımla birlikte hastaneden döndüm. Oturduğum sitenin önünde telefonla konuşmak için beklerken yanıma bir araba yanaştı. Aracın içindekiler ilk olarak sözlü tacizde bulundular. Bende onlara karşılık verince kendilerine yediremediler ve beni arabadan inip darp ettiler." dedi.

Esenyurt’ta hastanedeki arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra evlerine gitmekte olan genç kızlar, magandalar tarafından feci şekilde darp edilip hastanelik edilmişti. Olaya karıştığı öğrenilen 4 kişiden 2’si yakalanıp adliye sevk oldu. Yakalanan Mustafa D. ile Fırat Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Magandalar tarafından darp edilen genç kızlardan biri olan Nehir Gödek yaşanılan o anları anlattı.

İlk önce sözlü tacizde bulunup sonra darp ettiklerini söyleyen Nehir Gödek, "'Biz korsan taksiyiz, gelin sizi istediğiniz yere götürelim' gibi sözler söylediler. Ben de araba kalabalık olduğu için 'Bu nasıl taksi olabilir' dedim. Bu sözüm üzerine şahıslardan biri ‘Biz sekiz kişi de olsa korsan taksi yaparız, gelin birlikte yapalım' gibi ifadeler kullanarak sözlü tacize devam etti.

"5 ERKEK ARABADAN İNİP DARP ETMEYE BAŞLADI"

Sonrasında da zaten beş erkek arabadan çıkıp bizi darp etmeye başladılar. Beni yerde sürükledikleri esnada ise ‘Şimdi bak seni arabaya sokup nasıl döveceğim’ gibi ve çok daha ağır ithamlarda bulundular. Ben hiçbir şey yapamadım, kendimi savunamadım. Önceden hep derdim ki 'Ben bu tarzda bir durumda kendimi savunurum, gereken karşılığı verebilirim'. Fakat böyle olmuyormuş gerçekten.

"BAĞRIŞLARIMA KİMSE KULAK ASMADI"

Etrafta onlarca insan vardı ve kimse bir şey yapmadı. İnsanlar yanımızdan geçti ve benim 'İmdat' veya 'Tecavüz' ediyorlar gibi bağrışlarıma kimse kulak asmadı. İnsanlar sadece durumu izlediler. O zaman yardım etmediler ama şimdi yardım edebilirler. Bana yardımcı olsunlar ki o şahıslar cezalarını çeksinler. O şahıslar serbest bırakılmış, bugün bu benim başıma geldi fakat yarın başka insanlarında başına gelebilir” diye konuştu.

Esenyurt'ta maganda dehşeti! Önce laf attılar, sonra genç kızları darp ettilerEsenyurt'ta maganda dehşeti! Önce laf attılar, sonra genç kızları darp ettiler

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özel uçaklarla Türkiye'ye gelip 3 gün 3 gece düğün yaptılarÖzel uçaklarla Türkiye'ye gelip 3 gün 3 gece düğün yaptılar
PARTNERPişti oldular!Pişti oldular!
Osmanlı döneminin gözde fabrikasıydı geriye sadece bacası kaldıOsmanlı döneminin gözde fabrikasıydı geriye sadece bacası kaldı
Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Esenyurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Soyağacı hizmetinde yeni uygulama

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Soyağacı hizmetinde yeni uygulama

Bakan Koca duyurdu! Türkiye'de 2 kişide 'Mu' varyantı görüldü

Bakan Koca duyurdu! Türkiye'de 2 kişide 'Mu' varyantı görüldü

Eşiyle öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatmıştı! Çocuklarının DNA sonuçları açıklandı!

Eşiyle öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatmıştı! Çocuklarının DNA sonuçları açıklandı!

Oğullarına çamaşırhanede iş verdi

Oğullarına çamaşırhanede iş verdi

Kadınları para karşılığı falakaya yatıran kişinin ifadesi ortaya çıktı

Kadınları para karşılığı falakaya yatıran kişinin ifadesi ortaya çıktı

Bir ölüm haberi daha! Aşı olduktan bir gün sonra hayatını kaybetti

Bir ölüm haberi daha! Aşı olduktan bir gün sonra hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

6 kişinin öldüğü feci kazada minibüsün şoförünün ifadesi alınamadı

6 kişinin öldüğü feci kazada minibüsün şoförünün ifadesi alınamadı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Görüntüler yoğun ilgi görmüştü! Kahreden detay

Görüntüler yoğun ilgi görmüştü! Kahreden detay

Makinistin kazayla ilgili iğrenç yorumu sonrası TCDD'den açıklama

Makinistin kazayla ilgili iğrenç yorumu sonrası TCDD'den açıklama

Özelliğiyle dehşete düşürdü: Hemen öldürün!

Özelliğiyle dehşete düşürdü: Hemen öldürün!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.