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Önce lastikleri kontrol etti, sonra bisikleti çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2018 10:00 | Son Güncelleme

KONYA'da bir apartmanın bahçesinde bulunan bisikleti, kilidini kesip çalan şüpheli, güvenlik kameralarına yansıdı.

Önce lastikleri kontrol etti, sonra bisikleti çaldı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da bir apartmanın bahçesinde bulunan bisikleti, kilidini kesip çalan şüpheli, güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelinin çalmadan önce bisikletin lastiklerini kontrol etmesi ise dikkat çekti.
Olay, 8 Ekim Pazartesi günü saat 10.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın bahçesine gelen kapüşonlu bir kişi, etrafı gözetledikten sonra bisiklet parkının olduğu yere yöneldi. Hırsız, parkta bulunan bisikletlerin lastiklerini kontrol etti, ardından yanında getirdiği kesici aletle bir çocuk bisikletinin kilidini kesti. Bisiklete binen hırsız, hızla olay yerinden kaçtı. Olay anı apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

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