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Önce lavanta tarlasında yoga sonra mesai

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 09:11 | Son Güncelleme

Edirne'de başlayan "Edirne Lavanta Tarla Günleri" kapsamında bir grup, lavanta tarlasında yoga yaptı

EDİRNE (AA) - Edirne'de dün başlayan "Edirne Lavanta Tarla Günleri" kapsamında bir grup lavanta tarlasında yoga yaptı. Sabah erkenden yoga yapan grup daha sonra mesailerine başladı.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü bahçesindeki lavanta tarlasına gelen grup, yoga eğitmeni Cansel Karabaş yönetiminde nefes ve beden egzersizi yaptı. Katılımcılar, egzersizin ardından mesai için iş yerlerine gitti.

Edirne Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, yaptığı açıklamada, "Edirne Lavanta Tarla Günleri" kapsamında 3 seans yoga etkinliği düzenleyeceklerini söyledi.

Sabah yogası gerçekleştirdiklerini belirten Bacıoğlu, "Katılımcılarla beraber erken saatte lavanta tarlasındaydık. Amacımız, Edirne 'nin tanıtımına, turizmine ve sağlıklı yaşama katkı sunmak. Bu anlamda yoga katılımcılarıyla lavanta tarlası içinde aromatik bir bitkiyi içlerine çekerek güzel bir etkinlik yaptık" dedi.

Lavanta kokusunun faydalı olduğunu anlatan Kocabaş da "15 kişilik ekibimizle etkinliğimizi gerçekleştirdik. Seansımız bir saat sürdü. Lavanta tarlasında olduğumuz için çok mutluyuz. Kokusu güzel, stresimizi aldı. Herkese önerim sabah yoga yapmayı tercih edin, hayatınıza yogayı sokun." diye konuştu.

Katılımcılardan Begüm Çoban, lavanta tarlasında mis kokular içerisinde yoga yapmanın huzur verdiğini kaydetti.

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