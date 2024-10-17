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  4. Önce Malatya ardından Sivas... Depremler devam edecek mi? Naci Görür'den korkutan açıklama!

Önce Malatya ardından Sivas... Depremler devam edecek mi? Naci Görür'den korkutan açıklama!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
17.10.2024 16:29
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Dün Malatya'da bugün de Sivas'ta art arda meydana gelen depremler bölge halkında büyük endişe uyandırdı. Prof. Dr. Naci Görür meydana gelen depremlerle ilgili olarak önemli bir açıklamada bulundu. Ecemiş Fayı olarak bilinen ve Erzincan ile Mersin boyunca uzanan fayın bölgede büyük depremler üretebilme potansiyeli barındırdığını ifade etti.

Önce Malatya ardından Sivas... Depremler devam edecek mi? Naci Görür'den korkutan açıklama!

Dün Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremi Diyarbakır, Elazığ, Sivas, Şanlıurfa, Erzincan, Tunceli, Batman ve Gaziantep gibi çevre illerden de şiddetli bir şekilde hissedildi. Deprem sonrası Elazığ ve Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi. Bugün ise Sivas'ta 10 dakika arayla iki deprem meydana geldi. 11.29'da meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremi 11.39'daki 4,1'lik deprem takip etti. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, bugün eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

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Bölgede 2 gün içerisinde meydana gelen 3 deprem sonrası halk tedirgin oldu.

"BÜYÜK DEPREM DE ÜRETEBİLİR"

Malatya ve Sivas'ta dün ve bugün meydana gelen depremler sonrasında gözler Naci Görür'e çevrilmişti. Görür'den açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Naci Görür ciddi bir uyarıda da bulundu.

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Görür paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sivas'ın doğusunda iki deprem oldu. Biri 4,7 diğeri 4,2. Depremler Merkezi Andolu Fay Zonu içinde (CAFZ). Zon oligosenden beri aktif. Sol yönlü doğrultu atımlı. Erzincan-Mersin'e kadar uzanıyor ve Kayseri’den geçiyor. Büyük deprem de üretebilir. Ecemiş Fayı olarak da bilinir."

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deprem Malatya Sivas
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