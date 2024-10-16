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Önce meteoroloji ardından valilik! İstanbullular kendinizi hazırlayın, erken uyarı merkezi duyurdu: Bu tarihte sert düşecek

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
16.10.2024 07:46
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Sıcak havalar etkisini yitirdi. Sonbaharı yaşayan Türkiye'de gözler artık sıcaklıkların düşeceği tarihe çevrilirken milyonlarca insanı ilgilendiren uyarı yapıldı. Hem meteorolojiye göre hem de valiliğe göre vatandaşların dikkat etmesi gereken tarih perşembeden başlıyor. Erken uyarı sisteminden yapılan açıklamaya göre sıcaklık 7 derece birden düşebilir..

Önce meteoroloji ardından valilik! İstanbullular kendinizi hazırlayın, erken uyarı merkezi duyurdu: Bu tarihte sert düşecek

İstanbullular dikkat! Kışlıkları çıkaracak uyarı geldi. Önce meteoroloji ardından da valilik perşembe gününden itibaren hava sıcaklığının düşeceğini duyurdu. Beklenen düşüş 4 ila 7 derece arasında olacak.

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ERKEN UYARI MERKEZİ DUYURDU

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

HEM İSTANBUL HEM MARMARA

Perşembe gününden itibaren İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hava sıcaklığının 4 ila 7 derece azalması öngörülüyor.

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YAĞIŞ DA GELİYOR

Soğuk havanın kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla gelecek hafta başına kadar etkisini sürdürmesi, soğuk havayla birlikte bölgede yağış geçişlerinin de görülmesi bekleniyor.

Yağış ve kuvvetli rüzgarla gerçekleşebilecek olumsuzluklara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, değerlendirme ve erken uyarılarının takip edilmesi isteniyor.

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BİR UYARI DA VALİLİKTEN

İstanbul Valiliği'nden vatandaşlar için yapılan uyarıda, "Perşembe’den itibaren hava sıcaklıklarının İstanbul'da 4 ila 7 derece azalacağı tahmin edilmektedir. Soğuk havanın kuvvetli kuzeyli rüzgârlarla birlikte, gelecek hafta başına kadar etkisini sürdürmesi ve yağış geçişlerinin görülmesi tahmin edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Hafta başına kadar bazı illerde beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

İstanbul 9-15, Kocaeli 8-15, Sakarya 8-16, Yalova 9-17, Edirne 7-15, Kırklareli 6-14 ve Tekirdağ 7-15 derece.

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