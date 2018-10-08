Önce minibüsü sonra içindeki gıdaları çaldılar

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) BAŞAKŞEHİR'de bir gıda firmasına ait minibüsü çalan hırsızlar, araçtaki yaklaşık 12 bin liralık gıda ürünüyle kayıplara karıştı

Olay geçtiğimiz haftalarda Kayabaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre , bir gıda firmasında çalışan Yılmaz Akar kullandığı minibüsü evinin önüne park etti. İşe gitmek için evinden çıkan Akar minibüsün yerinde olmadığını gördü.

GPS'TEN BULDU

Minibüsü çalınan Akar, araçta bulunan araç takip sisteminden minibüsünün Şahintepe Mahallesi'nde bir ara sokakta olduğunu gördü. Polis ekiplerine de durumu haber veren Akar , aracın yanına gittiğinde aracın tamamen boşaltıldığını ve içerisinde bulunan yaklaşık 12 bin lira değerindeki gıda malzemelerinin çalındığını gördü. Yaşadığı hırsızlık olayını anlatan Yılmaz Akar, "Araç takip sistemi ile üzerime zimmetli aracın Şahintepe Mahallesi'nde ıssız bir yerde olduğunu belirledim ve aracın bulunduğu yere gittim. Aracın içinin tamamen boşaltıldığını gördüm. 12 bin TL'lik gibi bir zararımız var. Bu zararı nasıl karşılayacağım şu anda bunu düşünüyorum. Etraftaki güvenlik kameralarını incelediğimizde daha önce mahallemizde benzer bir olaya karışan hırsızlar olduğunu gördük. Ayrıca bu kişilerin ilçenin farklı yerlerinde 6 hırsızlık olaylarına karıştığını da öğrendik" diye konuştu.