Önce namaz kıldılar sonra sadaka kutusundaki parayı çaldılar

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA'da 3 genç, akşam saatlerinde gittiği camide önce namaz kıldı ardından sadaka kutusundaki 500 lirayı çalarak, kaçtı. Bu anlar, güvenlik kameralarınca kaydedilirken, polis ekiplerinin yakaladığı 3 kişi, mahkemece tutuklandı. Hırsızlık olayı, Yenidoğan Mahallesi'ndeki Nizamiye Camii'nde meydana geldi. A.Ö. (17), kardeşi E.Ö. (15) ve arkadaşı S.B. (16) ile akşam saatlerinde cemaatin dağılmasına yakın camiye gidip, namaz kıldı. Daha sonra müezzin odasının camını zorlayarak, açan 3 kişi, içeri girdi. Hırsızlar, odadaki sadaka kutusunun içinden 500 lirayı çalıp, kaçtı. Cami imamının sadaka kutusundaki paraların çalındığını fark etmesi üzerine polise haber verildi. İhbarla harekete geçen polis ekipleri, caminin içindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Görüntülerinden parayı çalanların, 'hırsızlık' suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan A.Ö., kardeşi E.Ö. ve S.B. olduğu belirledi. Polis ekiplerinin yakaladığı 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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