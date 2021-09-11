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  4. Önce otogarda, sonra camide hırsızlık yaptı! Uykusunda yakalandı

Önce otogarda, sonra camide hırsızlık yaptı! Uykusunda yakalandı

11.09.2021 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Nazilli ilçesinde hırsızlık şüphelisi olarak aranan azılı hırsız, düzenlenen operasyonla uykusunda yakalandı.

Önce otogarda, sonra camide hırsızlık yaptı! Uykusunda yakalandı

Nazilli’de otogardaki bir yazıhaneden bin 350 TL ve Yenişehir Camii’nde bir vatandaşın çantasından 750 TL çalarak kayıplara karışan A.Ş., Nazilli polisinin sabah saatlerinde düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı.

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UYKUSUNDA YAKALANDI

Kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, A.Ş.’nin saklandığı evi tespit etti. Yapılan çalışmalar kapsamında Asayiş Büro Amirliği Ekipleri gece 04.00 sularında şahsın ikametinde gerçekleştirdiği operasyonda şüpheliyi uykusunda yakaladı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli şahıs A.Ş. çıkarıldığı mahkemece 2 hırsızlık dosyasından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Nazilli
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