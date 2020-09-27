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Önce otomobile ardından da reklam panosuna çarptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 15:56 | Son Güncelleme

Hatay’ın Suriye sınırındaki ilçesi Reyhanlı’da, bir motosiklet sürücüsü ilk olarak ani şekilde şerit değiştiren otomobile ardından da reklam panolarına çarptı.

Hatay’ın Suriye sınırındaki ilçesi Reyhanlı’da, bir motosiklet sürücüsü ilk olarak ani şekilde şerit değiştiren otomobile ardından da reklam panolarına çarptı. Kazada motosiklette bulunanlardan biri hayatını kaybederken, diğeri de ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza, ilçeye bağlı Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilin kontrolsüz şekilde şerit değiştirmesi üzerine hızlı gelen motosikletin freni tutmadı. Önce otomobile çarpan motosiklet daha sonra orta refüj üzerinde bulunan reklam panolarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten uçan Hakan Şanverdi ve Fatih Karaahmetli, reklam panolarına çarptı. Ağır yaralanan Hakan Şanverdi ve Fatih Karaahmetli, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hakan Şanverdi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Fatih Karaahmetli’nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobil sürücüsünün dikkatsiz bir şekilde şerit değiştirdiği, motosiklet sürücüsünün de aşırı hızla geldiği görülüyor.

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