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Önce otomobile ardından vince çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 23:58 | Son Güncelleme

Ankara’nın Mamak ilçesinde sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobil, önce bir araca ardından park halindeki vince çarptı, kazada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, saat 21.00 sularında Ankara’nın Altındağ İlçesi Mutlu Mahallesi Mutlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Ankara’nın Mamak ilçesinde sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobil, önce bir araca ardından park halindeki vince çarptı, kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, saat 21.00 sularında Ankara’nın Altındağ İlçesi Mutlu Mahallesi Mutlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Ercan H. idaresindeki 06 GE 8361 plakalı otomobil, Mutlu Caddesi’nde seyir halindeyken önce 06 BDM 265 plakalı araca ardından Mamak Belediyesi’ne ait park halindeki vincin ayağına çarptı. Kazada 06 GE 8361 plakalı araçtaki yolcu Ayşe K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada, caddenin bir kısmı yaklaşık 2 saat süreyle tamamen trafiğe kapanırken Ercan H.’nin alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı iddia edildi.
Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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