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Önce otomobile çarptı sonra markete daldı

29.11.2020 11:32 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’da kontrolden çıkan bir araç önce otomobile çarptı ardından ise bir markete girdi.

Adıyaman’da kontrolden çıkan bir araç önce otomobile çarptı ardından ise bir markete girdi. Feci kazada şans eseri yaralanan olmazken, markette ve araçlarda maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgilere göre, İlhan K., idaresindeki 02 DE 056 plakalı Ford marka minibüs ile Abdullah Ç., idaresindeki 34 FE 2752 plakalı Renault marka otomobil Cumhuriyet Mahallesi 3.Çevre Yolu üzerinde bulunan bir kavşakta çarpıştı. Otomobille çarpışan minibüs daha sonra kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir markete daldı. Minibüs market camlarını ve kapılarını kırdıktan sonra dura bildi. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda ve markette maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçlar polis ekiplerinin yapmış olduğu incelemelerin ardından bulundukları yerden kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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