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Önce otomobile, sonra tıra çarptı... Şans eseri burnu bile kanamadı

06.07.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de freni boşalan tır, önce seyir halinde olan otomobile ardından da tıra çarparak durabildi. aza sonrası freni boşalan tırın sürücüsü araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kabinde sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün şans eseri burnu bile kanamadı. Diğer sürücülerinde sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Önce otomobile, sonra tıra çarptı... Şans eseri burnu bile kanamadı

Kocaeli’de freni boşalan tır feci bir kazaya yol açtı. Kaza ise Gebze ilçesi İnönü Mahallesi Tembelova mevkiindeki Gençlik Caddesi'nde meydana geldi. Freni boşalan tırın bir otomobile ve bir başka tıra çarpması sonucu yaşanan kazadan tır sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu.

FRENİ BOŞALAN TIR ÖNCE OTOMOBİLE, SONRA TIRA ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, Ümit K. yönetimindeki tır, seyir haliyken freni boşalması neticesinde önce önünde seyir halinde olan Mesut K. yönetimindeki otomobile sonrasında ise park halinde olan Mehmet S. yönetimindeki tıra arkadan çarparak durabildi. Kaza sonrası freni boşalan tırın sürücüsü araç içinde sıkıştı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

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ŞOFÖRÜN BURNU BİLE KANAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Ümit K.’yi sıkıştığı yerden çıkardı. Kaza sebebiyle kabin ezilirken, şans eseri şoförün burnu bile kanamadı. Kazaya karışan diğer sürücülerinde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kazayı anlatan otomobil sürücüsü Mesut K., “Gebze istikametine doğru orta şeritte ilerliyordum. Arkadan gelen tır bana arkadan vurdu” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli kaza
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