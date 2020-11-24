Önce otomobili itti, sonra bagajına oturarak yolculuk yaptı

Hatay’ın Antakya ilçesinde bir vatandaş yakıtı biten otomobili önce itti, ardından da otomobilin bagajına oturarak uzun süre tehlikeli yolculuk yaptı.

Olay, ilçeye bağlı Saraykent Mahallesi Şükrü Balcı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçlarının yakıtı biten vatandaşlar çareyi aracı itmekte buldu. Akaryakıt istasyonuna doğru otomobili iten vatandaş ise araç yokuş aşağı gidince otomobilin bagajına oturdu. Dakikalarca süren yolculuk amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedilirken, tehlikeli yolculuk otomobilin akaryakıt istasyonuna ulaşmasıyla son buldu.

Trafiği de tehlikeye atan olayın görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede büyük tepki topladı.

