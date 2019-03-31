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Önce oy kullandılar, sonra gözaltına alındılar

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2019 18:23 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta çeşitli suçlardan aranan 38 kişi, oylarını kullandıktan sonra jandarma tarafından gözaltına alındı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta çeşitli suçlardan aranan 38 kişi, oylarını kullandıktan sonra jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahalarındaki sandıklarda güvenliği sağlamanın yanında haklarında arama ve yakalama kararı olan kişileri yakalamak için de çalışma yaptı. Sandık başına gelen ve aranması olan kişi, oy kullandıktan sonra jandarma tarafından gözaltına alındı. Ekipler, oy kullanma süresince çeşitli suçlardan aranan 38 kişiyi oylarını kullanmasının ardından gözaltına aldı. Şüpheliler, haklarında işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.

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